Во втором туре выборов встретятся Тимошенко и Зеленский – социология

Согласно данным социологов, за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко.

Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов президента.

Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко — 18,3%.

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Действующий президент Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%).

Согласно данным социологов, за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко.

Аудиторию опроса составило население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность — 5000 респондентов. Опрос проводился методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования не превышает 1,5%. Сроки проведения исследования: 1-7 марта 2019 года.