Предвыборная агитация заходит в более "грязную фазу" – нардеп

Депутат не исключает, что может быть сорван избирательный процесс из-за блокирования работы избирательных комиссий.

Народный депутат Украины Александр Черненко (фракция «Блок Петра Порошенко») считает, что предвыборная агитация заходит в более «грязную фазу» - обвинений, фейков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на конференции в Киеве по избирательной кампании в Украине.

«Мы сегодня видим, что агитация заходит в более грязную фазу - обвинений, фейков», - сказал он и отметил, что это «не красит выборы».

Черненко подчеркнул, что нынешняя президентская кампания не является исключением по сравнению с предыдущими. «Она такая, традиционно грязная, украинская кампания», - добавил он.

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Черненко считает, что усложнит организацию выборов и большое количество кандидатов в президенты. В частности, по его словам, будет «большой неудобный бюллетень», проблемы с предоставлением кандидатам в президенты времени для агитации в СМИ за средства государственного бюджета.

Черненко отметил, что из-за обилия кандидатов в президенты будет много членов избирательных комиссий. По его словам, в такой ситуации «очень легко будет сорвать кворум» на заседании комиссии, что приведет к невозможности проводить заседания и принимать решения. «Это то, что нас может ожидать в случае, если определенные кандидаты или штабы будут работать на деструкцию, на хаос», - прогнозирует он.

При этом депутат добавил, что это будет делаться в том случае, когда у кого-то из кандидатов возникнет желание «каким-то образом сорвать избирательный процесс».

«Мы привыкли к тому, что наши выборы проводятся с черным кэшем, то есть все белые фонды идут на оплату рекламы на телевидение, СМИ», - отметил депутат. По его словам, в этой ситуации работа агитаторов уже традиционно в Украине оплачивается «черным налом», то есть неофициально. Он добавил, что так было на предыдущих выборах, где существовала «определенный заговор кандидатов», чтобы этот вопрос не поднимать. «Благодаря правоохранительным органам этот вопрос был поднят, и, наконец, обратили внимание на норму в законе, что с агитатором нельзя заключить трудовой договор штаба», - отметил депутат.

Черненко отметил, что у Центральной избирательной комиссии есть разъяснения, как выйти из ситуации, пока этот вопрос не урегулирован в законодательстве, чтобы не было нарушений.