Магера допустил возможность срыва повторного голосования на выборах президента Украины

Магера не исключает, что придется вносить изменения в госбюджет в части увеличения финансирования на президентскую избирательную кампанию.

Бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет о возможных рисках срыва повторного голосования на выборах президента Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на конференции в Киеве относительно избирательной кампании в Украине. Магера отметил, что на сегодняшний день можно на 99% прогнозировать, что по результатам голосования 31 марта на выборах президента Украины состоится второй тур выборов.

Он отметил, что возникают риски возможности уложиться в сроки проведения повторного голосования. Он напомнил, что, согласно законодательству, выборы состоятся 31 марта, а повторное голосование, в случае если не будет победы одного из кандидатов в первом туре, состоится 21 апреля. Он напомнил, что в течение 5 дней, то есть до 5 апреля, окружные избирательные комиссии должны установить итоги голосования, а ЦИК должен установить их в течение 10 дней, то есть до 10 апреля.

Магера отметил, что, кроме того, не позднее чем за 12 дней до второго тура, то есть до 21 апреля, должны быть сформированы избирательные комиссии, куда войдут представители от двух кандидатов, набравших наибольшее число голосов в первом туре. По его словам, достаточно существенной угрозой для срыва голосования может стать обращение кого-то из кандидатов в суд по поводу результатов первого тура выборов. Он отметил, что при нынешней социологии, когда кандидаты второй, третьей и четвертой позиции достаточно близкими по результатам, такого развития событий нельзя исключать.

Магера добавил, что при внесении изменений в Конституцию Украины в 2016 году, когда проводилась судебная реформа, было записано, что решение в суде может оспариваться - как в апелляционном, так и в кассационном порядке. По его словам, это может затянуть судебное разбирательство. «Возникает вопрос, который остается на повестке дня, что в такой ситуации делать, не подорвет ли это избирательный процесс как таковой», - сказал Магера.

Он отметил, что, поскольку срок между первым и вторым туром очень короткий, существует риск срыва избирательного процесса. По его словам, в нынешней ситуации, понимая такую угрозу, целесообразно было бы провести встречу с судьями, в частности Верховного Суда и Судебной палаты, с тем, чтобы урегулировать этот вопрос, понимая те угрозы, которые могут возникнуть.

Также Магера не исключил, что придется вносить изменения в государственный бюджет на 2019 год в части увеличения финансирования на выборы президента Украины.

По его словам, на сегодняшний день существует мнение, что большое количество кандидатов в президенты принесет большие средства в госбюджет путем оставления в нем денежного залога. Он напомнил, что денежный залог можно будет перечислить в госбюджет только после выборов, но в то же время из-за обилия кандидатов в президенты будет большое количество членов избирательных комиссий, что приведет к увеличению расходов на их финансирование. Он не исключает, что в такой ситуации придется вносить изменения в бюджет на текущий год. «Этот вызов есть», - отметил Магера.