Россия собирается направить наблюдателей на выборы в Украине, прикрываясь ОБСЕ

Напомним, МИД Украины отказался регистрировать наблюдателей от России.

Россия намерена направить своих наблюдателей в составе миссии ОБСЕ на выборы в Украине.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью ТАСС.

"Да, мы планируем отправить наших наблюдателей и принять участие в миссии в соответствии со всеми критериями ОБСЕ", - заявил Грушко.

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Учитывая то, что МИД Украины отказался регистрировать наблюдателей от РФ, Грушко предположил, что возможны «провокации» в отношении российских наблюдателей.

«Такие опасения, безусловно, есть… В то же время Украина является страной-членом ОБСЕ. Так что мы исходим из того, что обязательства, которые Киев взял на себя, вступая в эту организацию и присоединяясь к основополагающим документам, будут полностью выполняться украинской стороной. В противном случае будет очень печально", - отметил замглавы МИД РФ.

Напомним, с 31 декабря 2018 года в Украине официально стартовала президентская избирательная кампания. Кандидаты в президенты могут подавать документы на рассмотрение Центральной избирательной комиссии. Процедура регистрации завершится 3 февраля. Сами выборы назначены на 31 марта 2019 года.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на украинских выборах президента.