Украина не будет регистрировать на выборах президента российских наблюдателей - Климкин

Глава МИД пригласил к дискуссии по этому вопросу тех, «кто к ней искренне стремится».

МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на украинских выборах президента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр иностранных дел Павел Климкин.

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«Учитывая то, какой шум вызвало решение ЦИК закрыть избирательные участки в РФ, должен кое-что добавить к этой дискуссии. Несколько дней назад, как и положено, направил письмо Директору Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингиборг Сольрун Гисладоттир с приглашением направить наблюдательную миссию на президентские выборы в Украину. Среди других вполне стандартных вещей, отметил, что МИД Украины не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей. Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ», – говорится в сообщении.

«А тот, кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей (надеюсь, это все же только политическая позиция, а не личное убеждение... хотя, кто знает;)), пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и положено в правовом государстве. Если кому-то хочется поспекулировать вокруг вроде использования «админресурса», советую вспомнить, что в 2004 году некто акцентировал внимание на необходимости открытия более 300 (!) избирательных участков в России, и серьезно над этим работал», – добавил министр.

Он также пригласил к дискуссии по этому вопросу тех, «кто к ней искренне стремится», «без манипулятивных лозунгов и спекуляций».

Как сообщал УНИАН, 27 декабря 2018 года Центральная избирательная комиссия ликвидировала 5 зарубежных избирательных участков, образованных при украинских дипучреждениях в РФ.

При этом ЦИК изменила границы избирательных участков, созданных при посольствах Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, расширив регионами РФ, которые были закреплены за ликвидированными участками.