Он отметил, что американские власти открыто заявили, что не поддерживают украинские удары по российским НПЗ.

Перед президентскими выборами в США рост цен на бензин может существенно изменить общественное мнение.

Об этом сказал эксперт Центра оборонных стратегий, дипломат Александр Хара в эфире телемарафона, комментируя заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена относительно не поддержки украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ).

Он отметил, что именно этим продиктованы высказывания ряда должностных лиц США. При этом он добавил, что 2 апреля на той же пресс-конференции с Блинкеном министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне сказал, что Украина в рамках самозащиты может делать все, что угодно с точки зрения международного права, потому что она защищается.

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"Фактически уравновесил это заявление. Понятно почему американцы не хотят, чтобы мы влияли на добычу или наличие российской нефти и нефтепродуктов на глобальном рынке, поскольку это может ударить, а особенно сейчас на предвыборном этапе (выборы президента США состоятся в ноябре - УНИАН), когда каждый цент на галлон бензина в США может очень сильно изменить общественное мнение", - подчеркнул Хара.

Он отметил, что проблема в том, что сейчас чрезвычайно холодными являются отношения между нынешней администрацией США и Саудовской Аравией. "Они пытались преодолеть это противостояние трехсторонним соглашением с Израилем, но, к сожалению, террористы ХАМАС, Иран и РФ стали бенефициарами того ужаса, который произошел 7 октября прошлого года (нападение боевиков ХАМАС на территорию Израиля - УНИАН). И пока о такой договоренности нечего и говорить", - подчеркнул Хара.

По его словам, если бы Саудовская Аравия могла помочь и добычей дополнительной нефти перекрыть российские поставки, то никто бы не заметил колебания цены на мировых рынках.

Удары ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам России

2 апреля Государственный секретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой французского МИД Стефаном Сежурне, говоря об украинских ударах по российским НПЗ, отметил, что Вашингтон не поддерживает такие действия Киева.

Он сказал, что США с первого дня войны помогали Украине защитить себя, но не поддерживают удары по целям за пределами Украины "и не были включены в них.

Ранее издание Financial Times сообщало, что США призвали Украину перестать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводам на территории Российской Федерации. Это негативно комментировали как украинские чиновники, так и европейские партнеры.

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