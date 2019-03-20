Чешскую модель приговорили к 8,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков (видео)
21:06, 20 марта 2019Мир
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Адвокат осужденной планирует обжаловать приговор.
Иллюстрация / REUTERS
К 8,5 годам тюрьмы приговорили в Пакистане гражданку Чехии.
Год назад 22-летняя Тереза Глушкова пыталась провезти через пакистанскую таможню 8,5 килограммов героина, говорится в сюжете ТСН.
Задержали девушку в аэропорту Лахора, откуда она направлялась в Ирландию через Дубаи.
Девушка настаивает на своей невиновности - мол, не знает, как наркотики на миллион евро попали к ее багажа. Адвокат планирует обжаловать приговор.
Напомним, в морском торговом порту «Южный» (Одесская область) правоохранители задержали на судне около 200 кг кокаина.
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