Чешскую модель приговорили к 8,5 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков (видео)

Адвокат осужденной планирует обжаловать приговор.

К 8,5 годам тюрьмы приговорили в Пакистане гражданку Чехии.

Год назад 22-летняя Тереза Глушкова пыталась провезти через пакистанскую таможню 8,5 килограммов героина, говорится в сюжете ТСН.

Задержали девушку в аэропорту Лахора, откуда она направлялась в Ирландию через Дубаи.

Девушка настаивает на своей невиновности - мол, не знает, как наркотики на миллион евро попали к ее багажа. Адвокат планирует обжаловать приговор.

Напомним, в морском торговом порту «Южный» (Одесская область) правоохранители задержали на судне около 200 кг кокаина.