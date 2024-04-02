Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что Вашингтон не поддерживает подобные действия Киева.
По его словам, США с первого дня войны помогали Украине защитить себя, но не поддерживают удары по целям за пределами Украины.
"Мы не поддерживали удары Украины за пределами ее территории и не были включены в них", – отметил госсекретарь США во время пресс-конференции с главой французского МИД Стефаном Сежурне.
Позция США относительно ударов Украины по РФ - главные новости
Издание Financial Times сообщило, что США призвал Украину перестать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводами на территории Российской Федерации. Эта информация вызвала возмущение у многих.
Генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что если такие призывы действительно имели место, то Украина должна игнорировать советы о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре РФ, ведь такие атаки имеют значительное влияние.
Кроме того, подобные заявления эту позицию раскритиковало издание The Hill. Журналисты назвали этот призыв абсурдным и обреченным на провал политическим решением администрации Джо Байдена. В статье указано, что Украина должна снизить способность Кремля обеспечивать свои войска.