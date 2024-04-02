Госсекретарь США напомнил, что Вашингтон всегда помогал Киеву защищаться.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен высказался об украинских ударах по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он заявил, что Вашингтон не поддерживает подобные действия Киева.

По его словам, США с первого дня войны помогали Украине защитить себя, но не поддерживают удары по целям за пределами Украины.

"Мы не поддерживали удары Украины за пределами ее территории и не были включены в них", – отметил госсекретарь США во время пресс-конференции с главой французского МИД Стефаном Сежурне.

Видео дня

Позция США относительно ударов Украины по РФ - главные новости

Издание Financial Times сообщило, что США призвал Украину перестать наносить удары по нефтеперерабатывающим заводами на территории Российской Федерации. Эта информация вызвала возмущение у многих.

Генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что если такие призывы действительно имели место, то Украина должна игнорировать советы о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре РФ, ведь такие атаки имеют значительное влияние.

Кроме того, подобные заявления эту позицию раскритиковало издание The Hill. Журналисты назвали этот призыв абсурдным и обреченным на провал политическим решением администрации Джо Байдена. В статье указано, что Украина должна снизить способность Кремля обеспечивать свои войска.

Вас также могут заинтересовать новости: