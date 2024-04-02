Политический хаос в США после победы Трампа может позволить Китаю и России усилить глобальное влияние.

Крупнейшие противники Америки - Китай и Россия - хотят победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 2024 года. Преимущество Владимира Путина относительно Трампа было очевидно давно. И теперь правительство Китая принимает меры, чтобы помочь Трампу в президентской кампании. The New York Times объясняет, что именно Китай и Россия надеются получить от второго срока Трампа.

Сферы влияния

Как отмечает издание, причины Путина отдать предпочтение Трампу очевидны. В то время как Джо Байден возглавляет международную коалицию, которая противостоит вторжению России в Украину, Трамп предложил прекратить поддержку Украины.

Причины Китая отдать предпочтение Трампу менее очевидны, ведь Трамп занимает очень воинственную позицию. СМИ отмечали, что Пекин, похоже, недоволен и Байденом, и Трампом. Но, есть способ, которым лидеры Китая могут получить выгоду от второго срока Трампа - его отношение к участию США в глобальной политике.

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Так, Байден считает, что мир находится в разгаре борьбы между автократией и демократией, и он видит США как "незаменимую нацию", которая должна защищать демократию, когда автократический сосед нападает, как это сделала Россия в Украине, а Китай может в конце концов сделать на Тайване. В то же время Трамп мало интересовался этими вопросами. Он изоляционист, который поддерживает лозунг "Америка прежде всего". Он предпочитает, чтобы США избегали международных конфликтов, и скептически относится к договорам и союзам.

В то же время Путин и Си верят, что сильные нации должны иметь возможность контролировать собственные регионы. Для Москвы и Пекина преимущества американского президента, который придерживается таких убеждений, как Трамп, очень велики, отмечает NYT.

Потенциальный хаос

Вторым важным преимуществом нового срока Трампа для Китая и России является внутренний хаос, который может возникнуть в США. Трамп руководил так, как не делал ни один предыдущий американский президент. Его власть была дезорганизованной, и его позиции могли быстро меняться.

Во время второго срока Трампа проблемы могут усугубиться. Трамп пообещал использовать власть правительства для расследования и потенциального заключения своих политических оппонентов. Он поощрял своих сторонников применять насилие, чтобы добиться своего. И он настолько разозлил многих демократов, что они радикализировались по нескольким вопросам таким образом, что разделил партию.

Политический хаос в США может позволить другим странам усилить глобальное влияние, заключает NYT.

Выборы в США

Дональд Трамп - главный кандидат в президенты от республиканцев. Его соперница в рядах Республиканской партии Никки Хейли объявила о выходе из гонки. После чего Трамп вызвал Джо Байдена на дебаты.

В то же время результаты опроса Reuters/Ipsos показали, что Байден опережает Трампа в электоральных симпатиях американских избирателей.

Ранее УНИАН сообщал, что Дональд Трамп заговорил о выходе США из НАТО. Также Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос, продолжит ли он помогать Киеву оружием, позволит ли Путину оккупировать часть или всю Украину, если его снова изберут главой Белого дома.

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