По ее словам, это может углубить раскол внутри партии.

Бывшая пресс-секретарь Белого дома США Джен Псаки считает, что замена Джо Байдена в качестве кандидата в президенты на Национальном съезде Демократической партии может углубить раскол внутри партии. Об этом она заявила 30 июня на телеканале MSNBC, сообщает "Суспільне"

"Те из вас, кто надеется, что Джо Байден уйдет, чтобы можно было провести посредническую конвенцию, должны знать, что это тоже не совсем легкий путь", - сказала она, добавив, что замена Байдена имела бы "сейсмическое влияние" на Демократическую партию.

"Это также будет означать, что уполномоченными сделать выбор относительно кандидата будут несколько тысяч партийщиков, а не миллионы первичных бюллетеней демократов, которые уже отдали свои голоса", - добавила она.

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Дебаты Байдена и Трампа

Дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа состоялись 27 июня. Выступление Байдена прошло не лучшим образом, и это привело к сомнениям среди его соратников относительно того, не стоит ли заменить 81-летнего президента на кого-то помоложе.

В то же время Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах с Дональдом Трампом, но не планирует выходить из президентской гонки.

При этом, как отмечает CNN, нынешний президент США получил поддержку почти всех делегатов партии, поэтому его вряд ли удастся вытеснить из гонки против его воли.

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