'Вставай и продолжай бороться': семья Байдена хочет, чтобы он участвовал в выборах, - NYT

Президент Байден пытается выяснить, как унять беспокойство демократов после катастрофических дебатов на прошлой неделе.

Семья президента США Джо Байдена призывает его продолжать борьбу за должность, несмотря на катастрофический провал на дебатах. Некоторые члены его семьи частным образом выразили возмущение тем, как персонал подготовил его к событию

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на информированные источники. Его родные четко осознавали, насколько плохо он выступил на дебатах, но они уверены, что Байден все еще может показать стране, что способен служить еще четыре года.

"Вставай и борись"

Байден спрашивал у советников идеи о том, как действовать дальше. Его сотрудники обсуждали, провести ли ему пресс-конференцию или дать интервью, чтобы защитить себя, но еще ничего не решено. Кампания запланировала критически важный разговор с национальным финансовым комитетом, чтобы успокоить нервы.

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Решительнее Байдена умолял противостоять давлению его сын Хантер, на советы его президент всегда полагается. Хантер Байден хочет, чтобы американцы видели ту версию его отца, которую он знает, а не стареющего президента, которого американцы видели на дебатах.

Другие члены семьи пытались понять, как они могут быть полезными. По крайней мере один из внуков президента выразил желание принять больше участия в кампании.

Один из собеседников заявил, что "вся семья едина", и категорически добавил, что президент не собирается выходить из гонки и не обсуждал это.

"Вставай и продолжай борьбу", - сказал источник, цитируя месседж семьи президенту.

Джон Морган, главный донор от Демократической партии, близкий к брату Байдена Фрэнку, публично обвинил его советников Рона Клейна, Аниту Данн и Боба Бауэра в плохой подготовке к дебатам.

"Это было бы похоже на то, если бы вы взяли призера, который собирался провести титульный бой, и поместили его в сауну на 15 часов, а потом сказали: "Иди драться", - сказал он.

Члены семьи господина Байдена также недовольны работой команды по подготовке к дебатам. Они спрашивали, почему Клейн, бывший руководитель аппарата Белого дома, который руководил подготовкой, позволил перегружать Байдена статистическими данными. Они были разъярены, что Байдена загримировали в бледный цвет, хотя он был загорелым.

Впрочем, сам президент не был расстроенным. Он все еще доверяет Клайну, Данн, Бауэру и другим, говорят источники. Человек, приближенный к первой леди Джилл Байден, сказал, что она также не критикует их. Несколько демократов заявили, что было несправедливо обвинять персонал в собственных ошибках президента.

Несколько демократов отметили, что ни члены семьи, ни Морган или другие критики не присутствовали на подготовительных сессиях и поэтому не имели представления, как они прошли. Один собеседник из окружения Байдена сказал, что никто не был доволен тем, как закончились дебаты, и что в человеческой природе искать кого-то виноватого.

Клайн сказал, что на 100 процентов уверен, что президент останется в гонке.

"Он - выбор избирателей Демократической партии. Мы видим рекордные уровни поддержки со стороны низовых доноров. У нас был плохой вечер дебатов. Но вы выигрываете кампании, борясь - а не сдаваясь - перед лицом трудностей", - сказал он.

Он напомнил о первичных дебатах в 2019 году, которые прошли плохо, но не остановили Байдена.

Дебаты были провальными

Через несколько дней после дебатов Байден частно и публично признал, что он не справился хорошо, и вызвал доверенных советников, а также ключевых доноров и партийных деятелей.

Три человека, знакомых со звонками Байдена, сказали, что он больше хотел проверить, что говорят люди, а не получить совет по переоценке своего будущего. Его тон был взвешенным. Один из собеседников сказал, что президент хочет продолжать активную кампанию, чтобы создать контраст с Трампом.

Советники кампании провели многочисленные телефонные переговоры, поскольку главные доноры возмущены ситуацией. В понедельник состоятся переговоры с финансовым комитетом. Они станут ключевыми для того, чтобы президент остался на выборах.

Новый опрос CBS News выявил сильные настроения среди избирателей Демократической партии относительно того, что 81-летний Байден уступит дорогу более молодому кандидату. 45% демократов заявили, что хотят, чтобы другой кандидат вступил в битву с Трампом. Среди избирателей в целом только 27% считают, что Байден имеет психическое и когнитивное здоровье, чтобы быть президентом, по сравнению с 35% до дебатов.

Союзники-демократы приняли участие в воскресных ток-шоу, чтобы защитить президента.

"Джо Байден продемонстрировал не за 90 минут, а за последние четыре года характер и мужество человека, которым он является", - сказал сенатор Рафаэль Уорнок из Джорджии.

Губернатор штата Мэриленд Уэс Мур признал, что возраст Байдена вызывает беспокойство у избирателей.

"Число 81 - важное число. Но взгляните по исторически низкому уровню безработицы. Я не думаю, что люди должны это забывать. Джо Байден не собирается выходить из этой гонки, и не должен", - сказал он.

Бывший спикер Нэнси Пелоси отвергла разговоры о выходе президента из гонки.

"Я поддерживаю кандидатуру Байдена-Харрис. Я не брошу Джо Байдена сейчас из-за каких-либо предположений", - сказал она.

Конгрессмен Джейми Раскин, демократ от Мэриленда, признал, что судьба президента неопределенна.

"В нашей партии на каждом уровне ведутся очень честные, серьезные и строгие разговоры", - сказал он, добавив, что партия будет единой, "независимо от того, является ли он кандидатом или кто-то другой".

Семья сплотилась

Двое доверенных лиц Байдена сказали, что если любые серьезные дискуссии относительно будущего президента состоятся с семьей, то они будут конфиденциальными.

Семья уже запланировала перед дебатами провести выходные в Кэмп-Дэвиде, в частности, чтобы принять участие в фотосессии. Это был первый раз, когда вся семья собралась в одном месте после того, как Хантера Байдена осудили по федеральным обвинениям во владении оружием; ему все еще грозит приговор и еще один суд за налоговые обвинения.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал, что продолжаются дебаты относительно того, как президент будет двигаться вперед - не относительно выхода из гонки, а относительно того, как лучше всего доказать то, что он не должен выходить.

Версия Байдена, которая появилась на митингах и благотворительных собраниях в Атланте, больше соответствует человеку, которого описывают его помощники - человеку, который энергичен, решителен и готов продолжать борьбу до ноября.

Но некоторые помощники были не в восторге от того, что он полагался на телесуфлер. Эту практику проталкивали советники, которые стремятся к более дисциплинированному подходу президента даже в неформальных условиях. Один из помощников сказал, что Байден был "напуган" более неформальным подходом в последние месяцы.

Дебаты Байдена и Трампа

Дебаты Байдена и Трампа состоялись 27 июня. Выступление президента прошло не лучшим образом.

Президент США Джо Байден признал, что не лучшим образом выступил на дебатах с Дональдом Трампом, но не планирует выходить из президентской гонки.

"Скажу очевидную вещь: я знаю, что уже не молод. Я знаю, что хожу не так легко, как раньше, не говорю так связно, как раньше, не веду дебаты так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", - заявил президент США.

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