Нынешний президент США получил поддержку почти всех делегатов партии, поэтому его вряд ли удастся вытеснить из гонки против его воли.

Неудачное выступление Джо Байдена на дебатах сразу же вызвало новые вопросы от обеспокоенных демократов о том, выйдет ли он из президентской гонки. Однако это будет непростой процесс, поскольку он уже является вероятным кандидатом от демократов с подавляющим большинством избирателей на праймериз (предварительные выборы, во время которых выбирается один кандидат от партии), пишет CNN.

Отмечается, что во время праймериз Байден столкнулся с незначительной оппозицией. А тот факт, что он получил поддержку почти всех делегатов партии, означает, что его вряд ли удастся вытеснить из гонки против его воли.

По словам журналистов, нынешняя система праймериз отдает предпочтение избирателям, а не партийным мажоритарщикам как это было в прошлом веке. Если Байден решит выйти из гонки после большинства праймериз или даже во время съезда, отдельным делегатам придется выбирать кандидата от партии непосредственно на съезде (также возможно виртуальное поименное голосование).

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Демократическая партия установила крайний срок до 22 июня, чтобы штаты выбрали более 3900 делегатов, выделенных в рамках праймериз. Почти все из них сейчас благосклонны к Байдену. Эти делегаты не просто обязались голосовать за Байдена, они также одобрены его кампанией. Итак, хотя большинство делегатов съезда могут решить выбрать нового кандидата, это потребует массового ухода сторонников самого президента. Это также означает, что если Байден выбывает из гонки, то именно его сторонники будут отвечать за выбор его замены.

Кто может заменить Байдена

По словам авторов, можно предположить, что вице-президент Камала Харрис была бы главным претендентом на место в избирательном бюллетене при таком сценарии. Но будут и другие потенциальные кандидаты, которые ранее утверждали, что могут провести более эффективную кампанию против бывшего президента Дональда Трампа. Существует вопрос, бросит ли кто-товызов Харрис. Так, решение о замене может привести к расколу и неприятностям. Делегаты должны будут решить, кого выбрать во время серии голосований после сильного лоббирования.

Со стороны демократов есть еще одна группа, которую следует учитывать – "суперделегаты". Это группа из около 700 высших партийных лидеров и избранных должностных лиц, которые автоматически являются делегатами съезда на основании своей должности. По обычным партийным правилам, они не могут голосовать в первом голосовании, но они могу принимать участие в последующих голосованиях.

Если кандидат вышел из гонки после съезда

Для того, чтобы кандидат вышел из гонки в течение нескольких месяцев между партийным съездом летом и всеобщими выборами в ноябре, должно произойти какое-то чрезвычайное событие. Демократы и республиканцы имеют несколько разные методы борьбы с такой возможностью. Конечным результатом, вероятно, будет включение кандидата-соперника в общий избирательный бюллетень, но это не обязательно гарантируется, говорится в статье.

Указывается, что Национальный комитет Демократической партии имеет право заполнить вакансию в национальном списке после съезда согласно партийным правилам, после того, как председатель партии проконсультируется с губернаторами-демократами и руководством Конгресса.

Если вакансия появляется со стороны республиканцев, Республиканский национальный комитет может либо повторно созвать национальный съезд, либо самостоятельно выбрать нового кандидата.

В подробной записке Исследовательской службы Конгресса также отмечается, что если действующий президент становится недееспособным после победы в партийной номинации, 25-я поправка поднимет вице-президента до президентского кресла, но партийные правила будут определять, кто станет номинантом от партии. Однако пока ни одна из партий не требует, чтобы вице-президент был первым номером в списке кандидатов, хотя это было бы наиболее вероятным сценарием.

Выборы в США

Ранее УНИАН писал, что провальное выступление Джо Байдена в теледебатах с Дональдом Трампом не только шокировало его политических соратников внутри США, но и поразило союзников Америки за рубежом.

К тому же президент США Джо Байден и его союзники пытаются убедить спонсоров в том, что он сможет победить Дональда Трампа, поскольку его крайне неудачное выступление на дебатах привело к тому, что многие его состоятельные сторонники подняли вопрос о том, должен ли президент США отказаться от своей заявки на переизбрание.

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