Восстановление моста упростит логистику для местных жителей, а также улучшит доставку грузов.

На трассе Киев - Иванков - Овруч открыли движение по мосту через реку Таль, который взорвали российские оккупационные войска, отступая из Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

"По мосту, который находится на трассе Киев – Иванков – Овруч, уже проехал первый автотранспорт. Мост, в частности, позволил восстановить полноценное транспортное сообщение между Киевом и Иванковской общиной. Это упростит логистику для местных жителей, а также улучшит доставку грузов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мост через реку Таль взорвали российские оккупационные войска, отступая из Киевской области. Все его конструкции были разрушены в результате взрыва.

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В ведомстве также отметили, что во время подготовки к восстановлению проведено обследование моста и разминирование территории, а на само строительство потребовалось 7 месяцев.

"Активные работы начались в ноябре 2022 года. Мост через реку Таль возвели практически "с нуля": установили опоры, балки и пролетное строение. Он имеет 2 асфальтированные полосы движения и тротуары", - преодолевали в министерстве.

В Минвосстановлении также напомнили, что это уже второй мост, отстроенный в Киевской области. В прошлом году полноценно заработал еще мост на трассе Киев – Харьков – Довжанский.

Кроме того, сейчас в Киевской области ведутся работы по строительству 10 мостов, которые были уничтожены во время боевых действий.

Война в Украине - разрушенная инфраструктура

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2022 года стало известно, что в Украине из-за войны было повреждено или разрушено более 25 тысяч километров дорог и 340 искусственных сооружений. При этом больше всего пострадали 15 областей Украины.

10 апреля 2023 года дорожники открыли движение транспорта по мосту через реку Десна в Черниговской области, благодаря чему было восстановлено прямое сообщение Чернигов-Киев.

Также в апреле был завершен капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области. Он был разрушен 21 марта 2022 года. Мост восстанавливали работники Львовского мостостроительного поезда.

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