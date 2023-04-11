Железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста и на их месте возвели фактически новый переход через реку.

Капитальный ремонт железнодорожного моста через реку Ирпень в Киевской области завершен. Как сообщает Акционерное общество "Украинская железная дорога", этот мост был разрушен 21 марта 2022 года.

В частности, движение поездов через мост открыто в обе стороны, что позволит в ближайшее время увеличить количество пассажирских поездов в направлении Коростеня и городов-сателлитов Киева.

Мост восстанавливали работники львовского мостостроительного поезда. Железнодорожники демонтировали все поврежденные элементы моста и на их месте возвели фактически новый переход через реку.

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При этом работы по капитальному восстановлению железнодорожного моста были начаты в июле 2022 года. Уже в конце ноября прошлого года было возобновлено движение поездов по нечетной колее моста, а в конце марта 2023 года завершены все работы по восстановлению моста и открыто движение по четной колее.

"В результате боевых действий на территории Украины было повреждено около 70 железнодорожных мостов, из которых треть мы уже отстроили. Понимая всю важность железной дороги для населения и экономики страны, железнодорожники прилагают максимум усилий, чтобы вся поврежденная инфраструктура была восстановлена в кратчайшие сроки и поезда курсировали. Спасибо всем железнодорожникам и нашим партнерам, которые оказывают нам помощь для восстановления инфраструктуры", — отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

Восстановление мостов в Украине - детали

На Николаевщине восстановили еще один мост, который был разрушен оккупантами - в селе Виноградовка. Мост соединяет между собой населенные пункты Виноградовка, Ингулка и Костичи.

22 марта в Черниговской области открыли движение металлическим модульным мостом на дороге Р-69 Вышгород - Десна - Чернигов.

Украина получила партию временных мостов от Швеции. Конструкции уже прибыли в Украину.