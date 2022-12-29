Из-за войны повреждено или разрушено более 25 тысяч километров дорог.

В Украине из-за войны повреждено или разрушено более 25 тысяч километров дорог и 340 искусственных сооружений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя "Укравтодора" Андрей Ивко во время брифинга, отметив при этом, что больше всего пострадали 15 областей, которые находятся возле линии боевых действий.

"Сегодня мы можем констатировать, что повреждено или разрушено более 25 тысяч километров дорог. Также 9 тысяч километров дорог - это дороги государственного значения. И разрушено 340 искусственных сооружений, на дорогах государственного значения находятся 150 из них", - сказал Ивко.

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Дороги во время войны:

26 июля 2022 года Украина предложила инвесторам "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года.

15 декабря 2022 года стало известно о том, что Норвегия отправит в Украину десять мостов.

28 декабря 2022 года стало известно, что Швеция передаст Украине шесть временных мостовых конструкций для восстановления движения транспорта на разрушенных в результате российской военной агрессии мостовых переходах.

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