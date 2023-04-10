Полукилометровый мост через реку был разрушен в начале полномасштабного вторжения.

Сегодня, 10 апреля, дорожники открыли движение транспорта мостом через реку Десна в Черниговской области, благодаря чему восстановлено прямое сообщение Чернигов-Киев.

Об этом сообщает Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры.

"Открыто движение транспорта по мосту через реку Десна в Черниговской области, благодаря чему быстрое сообщение Киева и Чернигова восстановлено. Впервые с февраля 2022 года от областного центра до столицы можно доехать удобной дорогой за 2 часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полукилометровый мост через Десну был разрушен в начале полномасштабного вторжения. Из-за этого водителям приходилось тратить вдвое больше времени на объезд по дороге Р-69 Киев-Вышгород - Десна-Чернигов через разрушенные переправы вокруг Чернигова.

Движение в две стороны по готовой половине моста разрешено всем видам транспорта, в том числе грузовому. На втором проезде работы продолжаются, он будет открыт впоследствии.

"Уже этой весной Агентство восстановления презентует портфель неотложных проектов 2023 года, который мы создали на основе запросов органов местного самоуправления. Часть из них будет реализована именно на Черниговщине" – отметил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем.

В пресс-службе также сообщили, что всего на Черниговщине повреждено 680 км дорог государственного значения и 27 мостов.

Как сообщал УНИАН, 21 марта на Черниговщине восстановили мост через реку Замглай вблизи села Киселевка на дороге Н-27 Чернигов - Мена - Сосница - Гремяч, который был разрушен в результате военных действий.

22 марта в Черниговской области открыли движение металлическим модульным мостом на дороге Р-69 Вышгород - Десна - Чернигов.

Оккупанты грозились захватить столицу Украины за три дня

Напомним, что в начале полномасштабного вторжения в Украину войска РФ и российские пропагандисты угрожали украинской власти захватить столицу Киев за три дня. На пути в город они разрушили немало украинских мостов и инфраструктуры, а некоторые объекты Украине пришлось уничтожить самостоятельно, чтобы не позволить врагу пройти дальше.

Известно, что 24 февраля оккупанты были настолько уверены в собственной "победе", что даже звонили по поводу бронирования мест в киевских ресторанах для празднования. Также вместе с собой они захватили парадную форму, но, с такими планами "не сложилось".

По состоянию на 10 апреля ВСУ уже выгнали оккупантов из Киевской области, деоккупировали Харьков и освободили часть Херсонской области. Далее в планах войск Украины - контрнаступление на временно оккупированный Крым.