Рейсы будут отправляться ежедневно с 14 апреля.

"Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов по маршруту Сумы – Краснополье с 14 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

С 14 апреля ежедневно будут отправляться рейсы:

Сумы - Краснополье (отправление в 6:30 и 15:00 - прибытие в 7:47 и 16:17 соответственно);

Краснополье - Сумы (отправление в 8:10 и 16:40 - прибытие в 9:28 и 17:56 соответственно).

"Укрзализныця" с 12 апреля возобновила пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

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