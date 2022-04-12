"Укрзализныця" возобновляет курсирование пригородных поездов по маршруту Сумы – Краснополье с 14 апреля.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
С 14 апреля ежедневно будут отправляться рейсы:
Сумы - Краснополье (отправление в 6:30 и 15:00 - прибытие в 7:47 и 16:17 соответственно);
Краснополье - Сумы (отправление в 8:10 и 16:40 - прибытие в 9:28 и 17:56 соответственно).
"Укрзализныця" с 12 апреля возобновила пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге.
Война против Украины:
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- Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.
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