УЗ восстанавливает движение электричек на Юго-Западной железной дороге / фото УНИАН, Зоя Юхимчук
"Укрзализныця" с 12 апреля восстанавливает пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге.
Об этом сообщает УЗ в Telegram.
С 12 апреля ежедневно будут курсировать рейсы по следующим направлениям:
- Терещенская - Шостка (отправление в 15:07, прибытие 15:30, обратно - отправление в 15:50, прибытие в 16:15).
- Конотоп - Шостка (отправление в 6:40, прибытие в 8:38, обратно отправление в 8:58, прибытие в 10:56).
- Конотоп - Ворожба (отправление в 9:20, прибытие в 11:29, обратно отправление в 11:55, прибытие 14:00).
- Конотоп - Бахмач (отправление в 7:00 и 15:50, прибытие в 7:40 и 16:30 соответственно, обратно отправление в 7:55 и 16:50, прибытие в 8:35 и 17:30 соответственно).
- Хутор Михайловский - Конотоп (отправление в 6:15 и 13:50 - прибытие в 8:46 и 17:50 соответственно); возвратно - в 10:25 и 14:20, прибытие соответственно в 12:54 и 16:49.
- Терещенская-Конотоп (отправление в 7:14, прибытие в 8:46, будет курсировать только 12 апреля вместо маршрута Хутор Михайловский - Конотоп).
Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця " назначила три дополнительных рейса Интерсити+ на 12 апреля. Дарница-Днепр (без заезда на Киев-Пассажирский) в 08:30; Днепр - Львов в 17:00; Харьков - Львов в 17:00.