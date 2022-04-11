Ожидается, что рейсы пригородных поездов будут курсировать ежедневно с 12 апреля.

"Укрзализныця" с 12 апреля восстанавливает пригородное движение поездов на Юго-Западной железной дороге.

Об этом сообщает УЗ в Telegram.

С 12 апреля ежедневно будут курсировать рейсы по следующим направлениям:

Терещенская - Шостка (отправление в 15:07, прибытие 15:30, обратно - отправление в 15:50, прибытие в 16:15).

Конотоп - Шостка (отправление в 6:40, прибытие в 8:38, обратно отправление в 8:58, прибытие в 10:56).

Конотоп - Ворожба (отправление в 9:20, прибытие в 11:29, обратно отправление в 11:55, прибытие 14:00).

Конотоп - Бахмач (отправление в 7:00 и 15:50, прибытие в 7:40 и 16:30 соответственно, обратно отправление в 7:55 и 16:50, прибытие в 8:35 и 17:30 соответственно).

Хутор Михайловский - Конотоп (отправление в 6:15 и 13:50 - прибытие в 8:46 и 17:50 соответственно); возвратно - в 10:25 и 14:20, прибытие соответственно в 12:54 и 16:49.

Терещенская-Конотоп (отправление в 7:14, прибытие в 8:46, будет курсировать только 12 апреля вместо маршрута Хутор Михайловский - Конотоп).

Как сообщал УНИАН, "Укрзализныця " назначила три дополнительных рейса Интерсити+ на 12 апреля. Дарница-Днепр (без заезда на Киев-Пассажирский) в 08:30; Днепр - Львов в 17:00; Харьков - Львов в 17:00.

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