Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь.

Министерство инфраструктуры Украины представило электронный билет единого муниципального транспортного процессинга для городов.

Читайте такжеКабмин запретил оборудовать места для парковки на тротуарахКак сообщила пресс-служба министерства, онлайн-презентация прошла сегодня, 6 апреля, по инициативе заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Живицкого.

"Мининфраструктуры хочет ввести единый муниципальный процессинг путем создания единого электронного проездного билета, которым можно будет удобно рассчитываться в троллейбусе, трамвае, автобусе или в другом общественном транспорте", - цитирует Живицкого пресс-служба.

По его словам, это даст украинским городам рост туристической привлекательности и комфорта; повышение эффективности общественного транспорта и оптимизации движения; рост комфорта городской инфраструктуры и качества услуг общественного транспорта и полную прозрачность для перевозчиков.

Отмечается, что следующим этапом станет внедрение таких систем на уровне областей.

"Первым городом, который подключится к системе, будет Мариуполь. Уже в апреле этого года состоится торжественный запуск после 8-ми месяцев тестирования", - цитирует Живицкого пресс-служба.

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Автор: Богдан Слуцкий