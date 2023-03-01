Специалисты работают над решением проблемы.

В киевском метрополитене временно не работают комплексы самообслуживания. Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация.

"По техническим причинам на станциях метро временно не работают комплексы самообслуживания. Специалисты КП "ГИВЦ" работают над оперативным решением вопроса", – говорится в сообщении.

Отмечается, что оплатить проезд можно альтернативными способами:

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транспортной картой,

QR-кодом, сгенерированным в приложении "Киев Цифровой",

бесконтактной банковской картой,

мобильным приложением ApplePay или Google Pay.

"О возобновлении работы автоматов по продаже и пополнению транспортных карт, а также бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно", – отметили в КГГА.

Работа метрополитена в условиях войні

Из-за полномасштабного российского вторжения в Украину работа столичного метрополитена была сильно нарушена. В первые недели подземка почти не работала, используясь в основном как убежище во время обстрелов.

Уже осенью метрополитен Киева неоднократно останавливался из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. Всё это сильно уменьшило объемы перевозок по итогам года.

Впрочем, сбои в работе метро не всегда связаны с войной. Так, в киевской подземке регулярно ломается система оплаты проезда. В последний раз проблемы с этим возникали совсем недавно – 21 февраля. Тогда засбоила система продажи бумажных билетов на станциях.

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