Партия Ле Пен хочет сократить помощь Украине, но это мелочь для бюджета Франции, – Le Monde

Этот аргумент крайне правых на фоне более крупных финансовых проблем Франции не слишком весом.

Действительно ли "перекрыть кран" помощи Украине необходимо для государственных финансов Франции? Именно такую позицию в последние дни занимает партия "Национальное объединение" (RN). Ее вице-президент Луи Алио вызвал крупный скандал, повторив предложение Марин Ле Пен прекратить французскую поддержку Киева, если она будет избрана президентом в 2027 году.

Атакованная политическими соперниками, которые видят в этом предложении доказательство пророссийской позиции, крайне правая партия попыталась оправдать свою позицию, подчеркивая свою якобы приверженность бюджетной дисциплине, пишет Le Monde.

"Мы поддерживаем Украину, но не за счет финансового здоровья Франции, нашего долга и налогов, которые платят французы, – заявил депутат RN Лоран Жакобелли. – В то время, когда французов просят пойти на жертвы в вопросах пенсий и здравоохранения, когда Франция на грани банкротства, мы не можем ставить под угрозу будущее нашей страны".

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Сколько на самом деле выделяет Франция на помощь Украине

СМИ пишет, что французская помощь Украине на самом деле остается весьма скромной по сравнению с масштабом проблем государственных финансов страны. С начала российского вторжения в 2022 году Париж предоставил в общей сложности 26,2 миллиарда евро, согласно данным, собранным немецким Кильским институтом:

7,9 миллиарда евро прямой (двусторонней) помощи;

18,3 миллиарда евро через вклад Франции в европейские пакеты помощи.

Учитывая оба этих компонента, французская помощь Украине составляла в среднем около 6 миллиардов евро в год. Хотя эта сумма не незначительна, она довольно мала на фоне более широких финансовых проблем Франции.

Для сравнения, помощь Украине составляет около 4% бюджетного дефицита, который в 2025 году составил чуть более 150 миллиардов евро. Это менее 2% от общих государственных расходов в 441 миллиард евро (бюджет, не включающий расходы на социальное обеспечение и местные органы власти).

Это также минимально по сравнению с весьма расплывчатым планом бюджетной экономии в 125 миллиардов евро, обещанным RN, которая недавно сделала акцент на бюджетной дисциплине, чтобы повысить доверие к себе, пишет СМИ.

Другие страны помогают больше

Стоит также отметить, что поддержка Украины со стороны Франции остается умеренной по сравнению с поддержкой других стран, помогающих Киеву. Германия к настоящему моменту предоставила более 50 миллиардов евро, а Европа в целом (включая Великобританию) выделила почти 230 миллиардов евро с 2022 года.

Более того, подход к вопросу помощи Украине с чисто бухгалтерской точки зрения имеет свои пределы. С одной стороны, часть средств, отправленных Киеву, возвращается во французскую экономику через закупки военной техники.

С другой стороны, прекращение этой помощи могло бы ускорить поражение Украины и повысить риск прямого столкновения между европейскими странами и Россией – с военными, а значит, и финансовыми последствиями, которые были бы намного значительнее.

Другие новости о помощи Украине со стороны европейских союзников

Ранее УНИАН сообщал, что Британия выделит Украине пакет помощи для закупки ракет для Patriot. Кроме того, Украина продолжает вести постоянные переговоры о получении лицензии на производство ракет для систем ПВО Patriot.

Также мы рассказывали о том, что в АдГ выступают против поставок дронов в Украину и предлагают отменить санкции против РФ. "Мы всегда заявляли – и это также указано в программе нашей партии – что не поддерживаем поставки оружия в кризисные регионы и зоны военных действий", – заявил сопредседатель АдГ Тино Хрупалла.

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