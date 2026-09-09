Российские дроны атаковали пункт пропуска на границе с Молдовой: есть погибшие и раненые

Пропуск лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлен.

В ночь на 9 августа российская оккупационная армия атаковала украинский пункт пропуска "Старокозаче", расположенный на границе с Молдовой в Одесской области. В результате удара есть погибшие и раненые.

Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления ГПСУ. "Сегодня ночью российские беспилотники в очередной раз атаковали пограничную инфраструктуру. На этот раз ударные средства враг направил на международный пункт пропуска для автомобильного сообщения "Старокозаче", расположенный на границе с Молдовой", – заявили в управлении.

Сообщается, что дроны поразили инфраструктуру пункта пропуска и прилегающую территорию. В результате атаки возникли пожары.

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Отмечается, что среди гражданского населения, находившегося возле пункта пропуска, есть пострадавшие и погибшие.

В настоящее время оформление лиц и транспортных средств на этом участке границы приостановлено. О ситуации проинформирована соседняя сторона.

Удары по Одесской области

Напомним, российская армия неоднократно атаковала международные пункты пропуска в Одесской области. В частности, в ночь на 1 сентября был нанесен удар с помощью дронов по пункту "Орловка" на украинско-румынской границе, что привело к остановке работы паромной переправы. Попадания беспилотников пришлись на здание и территорию пункта пропуска, возникли пожары.

Ночью 25 августа был нанесен удар БПЛА по международному пункту пропуска "Виноградовка", расположенному на границе с Молдовой, – инфраструктура была повреждена, и пропуск граждан и транспортных средств через этот пункт пришлось приостановить. Ранее – 21 августа – россияне атаковали "Шахедами" территории Болградского и Измаильского районов – произошло попадание по инфраструктуре пункта пропуска "Табаки", где были повреждены здания и конструкции, возникли пожары.

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