Цели Путина в Украине выходят далеко за рамки территориальных требований, - Atlantic Council

Путин остается привержен максималистским целям в Украине.

Последний раунд челночной дипломатии посланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые на выходных впервые за один тур посетили и Москву, и Киев, был символически значим. Однако, несмотря на оптимистичные оценки всех участников, не было никаких признаков того, что встречи делегации США с российскими и украинскими лидерами привели к какому-либо значимому прогрессу в направлении мира.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно приглашал мирных посланников Трампа в Киев и уже призывает ко второму визиту, стремясь нарастить импульс, пишет Atlantic Council. "Мы договорились со Стивом и Джаредом, что они приедут снова. Важно не делать долгих пауз. Они были в Москве много раз, а в Киеве это было впервые", – отметил он.

Украинский лидер прокомментировал, что некоторые из предложений, представленных Уиткоффом и Кушнером, были "на самом деле очень хорошими, очень достойными", и указал, что детали будут объявлены после дальнейшего обсуждения. Предполагается, что эти предложения включают меры по деэскалации, ограничивающие удары по энергетической инфраструктуре и поставкам зерна.

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Но Зеленский не питает иллюзий относительно нынешних перспектив мира

После переговоров с посланниками США украинский лидер признал, что война, вероятно, продолжится и в 2027 году. Учитывая это, Зеленский подчеркнул важность усиленной поддержки со стороны союзников страны в предстоящие зимние месяцы.

Сообщается, что "зимний список пожеланий" украинского президента включает ракеты-перехватчики для украинских систем ПВО Patriot и увеличенные поставки энергоносителей, при этом Киев надеется получить дополнительные поставки СПГ из США.

Прагматичный подход Зеленского легко понять, отмечают журналисты.

У Путина "все стабильно"

Хотя подробного отчета о переговорах в Москве не публиковалось, кремлевский диктатор Владимир Путин, судя по всему, не оставил у Уиткоффа и Кушнера никаких сомнений относительно своей неизменной приверженности победе в Украине.

Выступая после встречи, советник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что Путин сказал американским посланникам, что Россия добивается "реального прогресса" на поле боя и уверена в достижении своих военных целей, при этом подчеркнув необходимость устранения "всех коренных причин конфликта".

Этот акцент на "коренных причинах конфликта" служит напоминанием о том, что цели России в Украине выходят далеко за рамки ограниченных территориальных требований, лежащих в основе нынешних переговоров, пишет СМИ.

Также в материале говорится, что хоть Москва и никогда не давала однозначной формулировки этих "коренных причин", Путин и другие представители Кремля последовательно указывали, что стремятся восстановить российское доминирование над Украиной и намерены стереть само понятие отдельной украинской национальной идентичности.

Изначальные военные цели Кремля

Когда Путин впервые объявил о полномасштабном вторжении в Украину, он назвал "демилитаризацию" и "денацификацию" страны своими двумя главными военными целями.

Пока попытка России демилитаризовать Украину провалилась катастрофически: с 2022 года страна стала сильнейшей боевой силой в Европе и мировым лидером в дроновой войне. Тем не менее Кремль продолжает сигнализировать, что любая мирная сделка должна включать масштабные ограничения на численность и возможности украинских вооруженных сил.

Нетрудно представить, что Путин имеет в виду для Украины, если ему удастся разоружить страну таким образом.

Обещание Путина "денацифицировать" Украину даже более центрально для военных целей России, чем его угроза "демилитаризовать" страну. Хотя кремлевский диктатор печально известен тем, что клеймит всех оппонентов "нацистами", его давняя демонизация Украины довела эту токсичную тенденцию до новых крайностей – все украинское государство демонизируется как нацистский режим, пишет СМИ.

В результате "денацификация" Украины стала пониматься как полное искоренение украинского суверенитета и национальной идентичности. Кремлевские СМИ дали это ясно понять, используя частую геноцидальную риторику в адрес украинцев и публикуя заметный контент, подтверждающий, что процесс "денацификации" неизбежно будет означать "деукраинизацию".

Летом 2025 года видение России относительно устранения "коренных причин" войны было изложено в меморандуме, подготовленном Кремлем накануне мирных переговоров в Стамбуле.

Наряду с масштабными территориальными уступками, военными ограничениями и запретом на международные альянсы, этот документ также призывал украинские власти предоставить русскому языку статус официального государственного языка, восстановить привилегии Русской православной церкви и принять прокремлевскую версию украинской истории.

Что особенно важно, все так называемые "националистические" украинские политические партии подлежали бы запрету, открывая путь к установлению пророссийского марионеточного режима. В случае реализации эти меры обратили бы вспять десятилетия прогресса в национальном строительстве и означали бы конец украинской государственности, даже если бы Кремль решил сохранять видимость суверенитета, подчеркивают журналисты.

Окончание войны не близко

Бескомпромиссная позиция Путина во время субботних переговоров в Кремле послала четкий сигнал, что он не намерен прекращать своё вторжение и остается привержен максималистским целям, несовместимым с выживанием Украины.

Это не означает, что дальнейшие переговоры бесполезны, но это должно послужить тревожным сигналом для всех, кто все еще сомневается в масштабе имперских амбиций Путина или его отказе принять возникновение независимой Украины после 1991 года.

Посланники Трампа продолжают обсуждать сценарии, выгодные для обеих сторон, тогда как Путин играет в игру с нулевой суммой. Его вторжение в Украину – это не захват земель и не геополитическая сделка с недвижимостью.

Это попытка обратить вспять распад Советского Союза и возродить Российскую империю. Мир станет возможен только тогда, когда дипломатические усилия будут отражать эту реальность.

Другие новости о войне в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что "выгодный для всех" мир Кушнера может дать Путину еще одно оружие против Украины. По мнению эксперта, Москва готова идти на уступки, ведь Трампу нужна дипломатическая победа, учитывая, что добиться явного прорыва в вопросе Ирана становится все сложнее.

Кроме того, мы также рассказывали, что Зеленский допустил возможную деэскалацию войны этой зимой. "Мое ощущение [таково], что Путину нужен Трамп, – заявил президент Украины. – Он не хочет его расстраивать".

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