Пользователь может создать до десяти QR-билетов из поездок в день.

В городское приложение "Киев цифровой" добавили возможность превращать поездки с транспортной карты в QR-билеты. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что для того, чтобы создать QR-билет из поездки, нужно выбрать транспортную карту в приложении и нажать "Создать QR-билет".

Далее билет из поездки появится в общем списке QR-билетов.

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"Созданный билет будет действительным до полуночи. Если не воспользоваться им, билет исчезнет, а поездка вернется на транспортную карту. Каждый пользователь может создать до десяти QR-билетов из поездок в день", - рассказали в КГГА.

Работа киевского метро: детали

21 февраля киевские власти сообщили, что по техническим причинам временно приостановлена продажа бумажных QR-билетов на станциях столичного метрополитена. Через несколько часов продажа бумажных QR-билетов была возобновлена на всех станциях столичного метрополитена.

2 января в метро Киева наблюдался коллапс, там на ряде станций работали не все турникеты. Как пояснили в КГГА, все - из-за перепадов напряжения после ночных обстрелов РФ.

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