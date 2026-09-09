Украинским мужчинам призывного возраста пора вернуться на Родину, - глава МИД Германии

Он отметил, что немецкие власти знают, как идентифицировать таких мужчин.

Украинские мужчины призывного возраста, которые в настоящее время проживают в Германии, должны вернуться на Родину.

Об этом сказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Reuters. Он отметил, что немецкие власти готовы помочь Киеву их идентифицировать через данные о социальных выплатах, регистрации или видах на жительство.

"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные пособия, кто зарегистрирован и у кого есть вид на жительство", - отметил он.

Видео дня

Вадефуль подчеркнул, что Берлин готов передать эту информацию Украине, чтобы помочь выявить таких мужчин.

Немецкое оружие для Украины

Также Вадефуль заявил, что Украине следует закупать больше оружия у немецких производителей. По его словам, статус Германии как крупнейшего донора Киева дает ей право рассчитывать на заказы для предприятий немецкого оборонного сектора.

Вадефуль отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее обороне против России.

"Но я также должен объяснять это немецким налогоплательщикам, и самое малое, что можно сделать - это обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках", - сказал он.

"На данный момент мы не вполне удовлетворены объемом заказов, поступающих в Германию", - отметил министр.

Помощь Германии Украине

Германия остается одним из крупнейших европейских доноров Украины. В 2025 году страна предоставила Украине около 9 млрд евро военной помощи, став крупнейшим европейским поставщиком военной поддержки.

Германия продолжает поставлять Украине системы IRIS-T и ракеты к ним, а также поддерживает украинскую ПВО другими боеприпасами. В сентябре министр обороны Борис Писториус заявил о продолжении передачи Украине перехватчиков PAC-2 для Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: