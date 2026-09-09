Украинским мужчинам призывного возраста пора вернуться на Родину, - глава МИД Германии

Украинские мужчины призывного возраста, которые в настоящее время проживают в Германии, должны вернуться на Родину.
Об этом сказал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, пишет Reuters. Он отметил, что немецкие власти готовы помочь Киеву их идентифицировать через данные о социальных выплатах, регистрации или видах на жительство.
"В конце концов, мы знаем, кто здесь живет, кто, например, получает социальные пособия, кто зарегистрирован и у кого есть вид на жительство", - отметил он.
Вадефуль подчеркнул, что Берлин готов передать эту информацию Украине, чтобы помочь выявить таких мужчин.
Немецкое оружие для Украины
Также Вадефуль заявил, что Украине следует закупать больше оружия у немецких производителей. По его словам, статус Германии как крупнейшего донора Киева дает ей право рассчитывать на заказы для предприятий немецкого оборонного сектора.
Вадефуль отметил, что Германия продолжит поддерживать Украину в ее обороне против России.
"Но я также должен объяснять это немецким налогоплательщикам, и самое малое, что можно сделать - это обеспечить участие немецкой оборонной промышленности во всех закупках", - сказал он.
"На данный момент мы не вполне удовлетворены объемом заказов, поступающих в Германию", - отметил министр.
Помощь Германии Украине
Германия остается одним из крупнейших европейских доноров Украины. В 2025 году страна предоставила Украине около 9 млрд евро военной помощи, став крупнейшим европейским поставщиком военной поддержки.
Германия продолжает поставлять Украине системы IRIS-T и ракеты к ним, а также поддерживает украинскую ПВО другими боеприпасами. В сентябре министр обороны Борис Писториус заявил о продолжении передачи Украине перехватчиков PAC-2 для Patriot.