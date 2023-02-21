По техническим причинам на станциях столичного метрополитена продажа бумажных QR-билетов временно приостановлена.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Отмечается, что специалисты КП "ГИВЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос.
На данный момент все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:
- транспортная карта;
- Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактная банковская карта;
- мобильные приложения ApplePay и Google Pay.
О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно.
Работа столичного метро во время войны
С первых дней вторжения России метро в Киеве использовалось как укрытие.
После ракетных атак России до сих пор происходят сбои и в работе метро из-за перепадов напряжения.
1 января 2023 года в Киеве движение поездов по "красной" линии метро было ограничено из-за обнаруженных на путях обломков ракеты. Позже стало известно, что взрывотехники изъяли обломок ракеты. Колеи и контактная сеть повреждений не получили.
2 января 2023 года в метро Киева произошел коллапс из-за технического сбоя в работе турникетов.