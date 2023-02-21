В метро объясняют это техническим сбоем.

По техническим причинам на станциях столичного метрополитена продажа бумажных QR-билетов временно приостановлена.

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.

Отмечается, что специалисты КП "ГИВЦ" пытаются как можно быстрее решить вопрос.

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На данный момент все другие средства оплаты проезда работают в обычном режиме, в частности:

- транспортная карта;

- Qr-код, сгенерированный в приложении "Киев Цифровой";

- бесконтактная банковская карта;

- мобильные приложения ApplePay и Google Pay.

О возобновлении продажи бумажных QR-билетов будет сообщено дополнительно.

Работа столичного метро во время войны

С первых дней вторжения России метро в Киеве использовалось как укрытие.

После ракетных атак России до сих пор происходят сбои и в работе метро из-за перепадов напряжения.

1 января 2023 года в Киеве движение поездов по "красной" линии метро было ограничено из-за обнаруженных на путях обломков ракеты. Позже стало известно, что взрывотехники изъяли обломок ракеты. Колеи и контактная сеть повреждений не получили.

2 января 2023 года в метро Киева произошел коллапс из-за технического сбоя в работе турникетов.

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