В США анонсировали первый полет революционного авиалайнера

Самолет планируется создать в двух версиях – гражданской и военной.

Первый полет прототипа революционного авиалайнера JetZero Z4 запланирован на четвертый квартал 2027 года (ранее назывались лишь приблизительные сроки), сообщила американская компания JetZero.

Амбициозный проект, который поначалу казался фантастикой, становится всё более реальным. Недавно JetZero получила до 100 миллионов долларов дополнительного финансирования, которое планирует направить на ускорение разработки пассажирского самолёта.

JetZero Z4 можно без преувеличения назвать самым революционным авиалайнером – по крайней мере, если говорить о реалистичных проектах. Вместо привычной конструкции с цилиндрическим фюзеляжем и отдельными крыльями Z4 получит широкий несущий корпус, в котором фюзеляж и поверхности, создающие подъемную силу, объединены в единую конструкцию.

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Самолет рассчитан примерно на 250 пассажиров и способен преодолевать расстояния до 9 260 км. В JetZero заявляют, что необычная конструкция может сократить расход топлива и выбросы до 50% по сравнению с обычными самолетами, рассчитанными на такое же количество пассажиров.

По состоянию на июнь 2026 года прототип Jet1 был готов на 40%. Его строит компания Scaled Composites, входящая в состав Northrop Grumman. Предстоящие испытания должны предоставить инженерам ценные данные об аэродинамике самолета, его конструкции и бортовых системах.

Предполагается, что помимо пассажирской версии на его базе могут создать самолет-заправщик и военный транспортник.

Авиалайнеры будущего – последние новости

Американская компания Electra представила концепцию самолета будущего в рамках исследовательской программы NASA Advanced Aircraft Concepts for Environmental Sustainability (AACES) 2050. Речь идет о крупном авиалайнере, рассчитанном на более чем 100 пассажиров. Он будет иметь двухпроходной салон, как у современных широкофюзеляжных самолетов, но по габаритам будет соответствовать узкофюзеляжному авиалайнеру.

Кроме того, в этом году нидерландский стартап Elysian Aircraft представил обновленную концепцию электрического самолета E9X, которая существенно отличается от предыдущих вариантов.

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