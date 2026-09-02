Скандальный полк 'Скала' уже воюет на фронте под командованием корпуса 'Азов'

В корпусе заявили об улучшении дисциплины и минимизации потерь, а также пообещали передать полку свой боевой опыт.

425-й отдельный штурмовой полк "Скала" официально перешел в оперативное подчинение 1-го корпуса Национальной гвардии Украины "Азов". Подразделения полка уже переместились в зону ответственности корпуса и выполняют боевые задачи. Об этом сообщили в Facebook корпуса.

В течение августа несколько батальонов "Скалы" вместе с управлением полка были переброшены на участок фронта, где действуют подразделения 1-го корпуса НГУ "Азов". По информации корпуса, бойцы уже выполнили поставленные задачи по зачистке районов, куда проникли российские военные, в полосах обороны бригад.

"В течение августа несколько батальонов "Скалы" вместе с управлением полка были переброшены в зону 1-го корпуса НГУ "Азов" и успешно выполнили поставленные боевые задачи по зачистке инфильтрировавшегося противника в полосах обороны бригад", – говорится в сообщении.

Видео дня

В "Азове" заявили, что после перемещения подразделений удалось повысить уровень исполнительной дисциплины и минимизировать потери при выполнении боевых задач.

В настоящее время продолжается дальнейшее перемещение и объединение разрозненных сил полка на одном участке фронта. Это должно позволить более эффективно координировать действия подразделений и использовать их возможности в рамках единой группировки.

В корпусе также заявили о готовности передать командованию и военнослужащим "Скалы" собственный боевой опыт, а также подходы и принципы работы.

"Азов" подчеркнул, что эти наработки должны помочь полку и в дальнейшем эффективно выполнять боевые задачи, при этом максимально сохраняя жизнь и здоровье личного состава.

Скандалы вокруг полка "Скала"

В июне СМИ обнародовали расследование, в котором сообщили о небоевых случаях смерти в полку "Скала". Только с конца 2025 года по весну 2026 года в "Скале" зафиксировали смерть как минимум 26 военнослужащих, не связанную с боевыми потерями.

На фоне этого расследования в "Скале" отстранили от исполнения обязанностей командира полка Юрия Гаркавого. Также в полк были направлены правоохранители, которые должны были провести расследование инцидентов.

Впоследствии стало известно, что украинское командование планирует объединить все "разбросанные" подразделения 425-го отдельного штурмового полка "Скала", чтобы в дальнейшем они выполняли задачи на одном участке фронта под командованием корпуса "Азов".

Вас также могут заинтересовать новости: