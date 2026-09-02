В районе Чернобыля автомобиль 'остановила' необычная птица (фото)

Реакция этого существа на яркий направленный свет весьма интересна – оно может на некоторое время потерять ориентацию и застыть на месте.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике произошло интересное событие – вчера вечером автомобиль службы охраны заповедника прямо на дороге "остановил" вальдшнеп – лесной кулик.

Как рассказали специалисты учреждения, птица довольно долго стояла в луже, отдыхала и совсем не спешила покидать свое необычное место отдыха. Даже свет фар её особо не встревожил – лесная кулица лишь отвернула голову и продолжила отдыхать.

Впоследствии, после фотосессии, ночной путешественник в конце концов решил, что автомобиль – достаточно убедительный аргумент, чтобы освободить дорогу: вежливо отошел в сторону и улетел искать другую лужу, рассказали исследователи.

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"Почему именно лужа? Нынешняя жара и засуха существенно иссушили традиционные биотопы вальдшнепа. А здесь после дождя образовался небольшой водоем – настоящий "оазис" посреди пересохшего леса. Влажная почва и грязь – именно та среда, где этот кулик может добывать корм своим длинным, тонким клювом", – говорят специалисты.

По их словам, слуква – преимущественно ночная птица. В сумерках и ночью она покидает лесные укрытия и отправляется в поисках корма на открытые участки – луга, пастбища, поля.

По информации орнитологов, реакция слувки на яркий направленный свет в темноте очень интересна – ослепленная птица может на некоторое время потерять ориентацию и застыть на месте. Именно эту особенность исследователи используют во время ночного отлова для кольцевания.

Говорят, что у слуквы чрезвычайно специфическое строение головы: её глаза расположены высоко и смещены назад, обеспечивая очень широкий обзор – не только вперёд, но и в стороны и даже назад. Это прекрасная адаптация для своевременного обнаружения хищников.

В Одесской области заметили редких гигантов

Как писал УНИАН, в Одесской области, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", зафиксировали редких розовых и кудрявых пеликанов. Доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев рассказал, что птиц заметили, когда они отдыхали после охоты на лимане Шаганы, расположенном на территории "Тузловских лиманов". Сейчас, в начале сентября, для птиц ещё наступило благоприятное время, особенно когда вокруг не слышно шумов войны, отметил исследователь.

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