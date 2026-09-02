Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоит доллар сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,29 грн, а евро – 51,36 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 2 сентября, вырос на 3 копейки и составляет 44,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,29 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 52,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,36 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,00 грн/евро, а курс продажи – 51,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 2 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,46 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 10 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в сентябре на валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за ряда факторов. В частности, импортерам требуется больше валюты для расчетов за зарубежные товары, тогда как экспорт генерирует меньшее валютное предложение.

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