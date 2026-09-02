Банки и обменники обновили курсы валют: сколько стоит доллар сегодня

Курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 2 сентября, вырос на 3 копейки и составляет 44,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,29 гривни за доллар.
Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 52,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,36 гривни за евро.
Сколько стоит доллар в обменниках сегодня
В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,75 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,65 гривны. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,00 грн/евро, а курс продажи – 51,80 грн/евро.
Курс валют в Украине – последние новости
Национальный банк Украины установил на 2 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,46 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.
По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть гривна выросла на 10 копеек.
Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что в сентябре на валютном рынке Украины может усилиться давление на гривну из-за ряда факторов. В частности, импортерам требуется больше валюты для расчетов за зарубежные товары, тогда как экспорт генерирует меньшее валютное предложение.