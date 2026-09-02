'А где доказательства?': Путин назвал виновного в дроновой атаке на аэропорт Лейпцига

Канцлер ФРГ не защищает интересы граждан страны, а торгует ими, заявил российский диктатор.

Российский диктатор Владимир Путин связал атаку беспилотников со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпцига с внутренним политическим кризисом в Германии.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке, пишут российские СМИ

"Что касается действий немецких властей – это, прежде всего, связано с внутриполитической ситуацией", – заявил он.

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По словам диктатора, канцлер Германии Фридрих Мерц не пользуется доверием своих граждан.

"Канцлер ФРГ не защищает интересы граждан страны, а торгует ими, уровень жизни немцев падает, люди теряют рабочие места. Непонятно, зачем всё это делается. Объяснить это можно только одним – противостоянием агрессивной России. А где доказательства?", – сказал Путин.

Инцидент с дроном в Лейпциге

Как сообщал УНИАН, Германия уверена, что Россия несет ответственность за атаку дронов на аэропорт Лейпцига. В связи с этим российское консульство в Бонне будет закрыто до 18 сентября, а Берлин инициирует в Евросоюзе расширение санкций против РФ.

В МВД страны заявили, что средства, использованные для совершения акта "саботажа в Лейпциге", известны по другим гибридным операциям, проводимым Россией, и ее войне против Украины.

Там подчеркнули, что попытка нападения на аэропорт Лейпцига 4 августа соответствует схеме российских гибридных операций в Европе.

Также глава МВД Германии отметил, что страна приняла решение расторгнуть договор о "Русском доме" в Берлине, а также ввести контроль за въездом российских граждан в страну и усилить давление на "теневой флот". Он добавил, что это была российская гибридная операция в Европе, за которой стоят государственные игроки.

Кроме того, Германия приняла решение о расширении списка лиц, находящихся под наблюдением в связи с гибридными угрозами. Также Берлин предложит в ЕС новые санкционные списки россиян, причастных к гибридным атакам.

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