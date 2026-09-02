Тающий лед Арарата может раскрыть тайны тысячелетий: ученые начали уникальное исследование

Ученые взяли первые образцы льда на высоте более 5000 метров

Тающий лед Арарата может хранить информацию о событиях, происходивших в регионе на протяжении тысячелетий. Как пишет National Geographic, немецко-турецкая группа ученых исследует ледники горы, которые из-за изменения климата стремительно сокращаются.

Арарат – спящий вулкан на границе Турции и Армении. Его вершина достигает 5137 метров. Ледяной покров горы ученые рассматривают как своеобразный природный архив, способный рассказать об изменениях климата и окружающей среды в прошлом.

Как сообщается, в июле 2026 года исследователи взяли первые образцы на высоте более 5000 метров. Они также провели георадарные и сейсмические исследования. Георадар позволяет определить толщину льда, особенности пород под ним и отдельные слои, например следы древних вулканических извержений. Сейсмические измерения помогают изучить внутреннюю структуру ледника и горных пород.

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Теперь ученые хотят определить место, где сохранился наиболее толстый и древний непрерывный слой льда. Бурение ледяного керна планируется провести во время следующей экспедиции – впервые в истории исследований Арарата.

Особую ценность представляют пузырьки воздуха, частицы пыли и другие вещества, заключенные во льду. Они могут рассказать о составе атмосферы прошлого, древних извержениях вулканов, направлении ветров и изменениях климата.

Положение Арарата особенно важно: гора находится недалеко от Месопотамии, Кавказа и Анатолии – регионов, сыгравших огромную роль в истории человеческой цивилизации.

Ученые надеются обнаружить следы таких климатических периодов, как римский климатический оптимум и похолодание VI–VII веков, а также частицы, связанные с древней металлургией и земледелием.

При этом исследователи подчеркивают: несмотря на легендарную связь Арарата с историей Ноя, нынешняя экспедиция не ищет Ноев ковчег. Ее цель – изучить лед и породы под ним, пока таяние не уничтожило уникальные свидетельства прошлого.

Тающие ледники открывают останки людей, пропавших десятки лет назад

Таяние ледников в Альпах из-за глобального потепления все чаще раскрывает страшные находки. На леднике Теодул возле Маттерхорна обнаружили останки немецкого альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад. ДНК подтвердила его личность. Рядом нашли туристическое снаряжение. Ученые отмечают, что отступление ледников регулярно обнажает тела людей, погибших в горах десятилетия назад.

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