Китай заблокировал итоговое коммюнике встречи министров финансов стран G20, – Бессент

Китай также выразил особое несогласие с пунктами, касающимися свободного прохода судов через Ормузский пролив.

Китай заблокировал принятие совместного итогового коммюнике по итогам встречи министров финансов и руководителей центральных банков стран G20 в американском Эшвилле, Северная Каролина. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Bloomberg.

"Страна с крупнейшим в мире и неустойчивым профицитом счета текущих операций, Китайская Народная Республика, выступила против. Нерыночные экономики, генерирующие бесконечный поток дешевого экспорта, не являются устойчивыми", – сказал он на пресс-конференции.

В Минфине США подчеркнули, что страны с чрезмерными и постоянными внешними профицитами должны устранить искажения, которые ограничивают внутреннее потребление и приводят к чрезмерной зависимости от экспорта для обеспечения роста.

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"Эта политика и практика приводят к пагубным последствиям для мировых, региональных и внутренних рынков и усиливают экономическую зависимость", – отметил Бессент.

В заявлении Минфина США также говорится, что Китай выразил особое несогласие с пунктами, касающимися свободного движения судов через Ормузский пролив, создания рабочей группы для дальнейшего изучения и смягчения торговых дисбалансов, полномочий МВФ по надзору за торговыми дисбалансами и положений, связанных с реструктуризацией долга.

Бессент также рассказал, что у него состоялся некоторый "ограниченный" обмен мнениями по поводу искусственного интеллекта с представителями Китая на саммите "Группы двадцати". Он ожидает, что вопрос искусственного интеллекта будет обсуждаться во время встречи президента Си Цзиньпина с президентом Дональдом Трампом, запланированной на этот месяц.

Кроме того, глава Минфина заявил, что США и Китай согласны с важностью сохранения Ормузского пролива открытым.

Заявление Китаю по поводу войны в Украине

Как сообщал УНИАН, глава Китая Си Цзиньпин пообещал усилить координацию по Украине для "политического урегулирования кризиса".

Си подчеркнул, что в настоящее время в международной ситуации заметно растет количество неопределенных и непредсказуемых факторов, однако "стремление народов всех стран к миру, развитию, сотрудничеству и взаимовыгодному взаимодействию остается неизменным".

Он добавил, что Китай намерен усилить координацию с другими странами для поиска путей политического урегулирования ситуации в Украине, на Ближнем Востоке и в Афганистане.

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