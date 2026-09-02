Следующий транш МВФ под угрозой: нардеп предупредила о рисках для Украины

Миссия фонда отмечает недостаточный прогресс в части принятия необходимых законопроектов.

Получение Украиной следующего транша от Международного валютного фонда в размере 1,66 миллиарда долларов пока находится под угрозой, сообщила в Facebook народный депутат, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

"Вчера (1 сентября, – УНИАН) на встрече с миссией МВФ в Киеве основной темой разговора было то, что получение следующего транша находится под угрозой. В частности, у нас недостаточный прогресс в части принятия законопроектов", – написала она.

По словам народного депутата, для получения этого транша необходимо, в частности, подписать уже принятый законопроект о налогообложении цифровых платформ. Основным препятствием для подписания этого законопроекта является поправка, касающаяся ПЭПов (политически значимых лиц), которая ставит под угрозу финансирование со стороны Европейского Союза.

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Также перед украинскими властями стоит задача принять сопутствующий законопроект № 15112-д о налогообложении посылок и изменения в закон о независимости НКРЭКП, а также назначить новых членов Счетной палаты.

Кроме того, по словам Пидласой, правительство должно представить в парламент три законопроекта. Остальные структурные ориентиры зависят от решений Кабмина или отдельных органов, где задержек возникнуть не должно.

"Когда мы говорим о следующем транше МВФ, речь идет не только о 1,66 млрд долл. бюджетного финансирования, поскольку выполнение программы сотрудничества с МВФ остается условием получения помощи от Европейского Союза", – подчеркнула депутат.

Требования МВФ к Украине – последние новости

Введение НДС на посылки из-за рубежа стоимостью до 150 евро – одно из условий программы МВФ для Украины. В Евросоюзе также называли принятие этого закона условием выделения части помощи Украине из 90 миллиардов евро.

1 сентября Верховная Рада в очередной раз провалила голосование по отмене налоговой льготы на зарубежные посылки стоимостью до 150 евро. Этот законопроект является одним из ключевых требований международных партнеров для получения части финансовой помощи для Украины.

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