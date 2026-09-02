Во время засухи девушка сварила апельсиновые шкурки: результат лучше заводского средства

Разработка оказалась эффективнее промышленного аналога и принесла девушке главный приз Google Science Fair.

В 2016 году Южная Африка переживала сильнейшую засуху за всю историю наблюдений. Осадков выпало значительно меньше нормы, восемь из девяти провинций объявили зоной бедствия, а фермеры наблюдали, как пересыхают их поля.

Как пишет Science Blog, 16-летняя школьница из Йоханнесбурга Киара Ниргин решила искать решение проблемы не в попытках вызвать дождь, а в способности почвы удерживать уже полученную воду.

Для этого она обратилась к суперпоглощающим полимерам – промышленным гидрогелям, которые способны впитывать большое количество воды и постепенно отдавать ее растениям. Такие материалы используют в сельском хозяйстве, однако они дороги, изготавливаются на основе акрила и не разлагаются естественным образом. Стоимость могла достигать $2000–3000 за тонну.

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Ниргин предположила, что похожий материал можно создать из пищевых отходов. Изучив состав полимеров, она обратила внимание на полисахариды – длинные цепочки молекул, способные связывать воду.

Главным сырьем стала апельсиновая кожура, которая примерно на 64% состоит из полисахаридов и содержит пектин – природное желирующее вещество. В качестве дополнительного компонента школьница использовала кожуру авокадо.

В течение 45 дней Ниргин экспериментировала с различными составами. Она варила апельсиновые корки, чтобы получить богатую пектином жидкость, смешивала ее с измельченной сухой кожурой и кожурой авокадо, а затем оставляла смесь под южноафриканским солнцем.

Тепло и ультрафиолет способствовали образованию структуры, способной удерживать воду. Никаких сложных производственных установок, электричества или дорогих реагентов не требовалось.

В ходе сравнительных испытаний ее материал поглощал около 76,1% жидкости, тогда как промышленный акриловый полимер – 74,7%. По расчетам Ниргин, разработка могла удерживать примерно 300-кратный объем жидкости относительно собственного веса.

При этом материал был биоразлагаемым, а его производство оценивалось всего в $30–60 за тонну – примерно в 50 раз дешевле промышленного аналога.

Проект под названием No More Thirsty Crops ("Больше никаких жаждущих культур") сначала получил награду Google Science Fair за социальное воздействие в регионе Ближнего Востока и Африки, а в сентябре 2016 года Ниргин стала обладательницей главного приза конкурса и получила стипендию $50 000.

При этом разработку не стоит воспринимать как готовую замену промышленным полимерам: ее результаты были получены в рамках школьных экспериментов, а полноценные полевые испытания не проводились.

Но сама идея оказалась впечатляющей: 16-летняя школьница превратила пищевые отходы в материал для удержания воды в почве, использовав главным "реактором" то самое палящее солнце, которое стало одной из причин засухи.

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