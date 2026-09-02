РФ атаковала продовольственные склады в Днепре: есть погибшие и раненые

Из-за удара погибли мужчина и женщина.

В результате вражеской атаки на Днепр повреждены продуктовые склады одной из торговых сетей, есть погибшие и раненые.

Обновлено в 14:03. Число погибших возросло до двух.

"Только что умерла женщина, получившая тяжелые ранения. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось", - заявил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Ранее чиновник сообщал, что враг ударил по Днепру, повредив продуктовые склады торговой сети.

Он заявил о ранении по меньшей мере шести человек из-за атаки россиян.

Позже стало известно о гибели одного человека. Спасатели деблокируют тело погибшего из-под завалов.

Вражеские удары по логистическим центрам и складам

В последнее время Россия наносит удары по инфраструктуре крупных ритейлеров в Украине. В частности, в Киеве и области из-за разрушения логистических центров в супермаркетах NOVUS и АТБ возник временный дефицит продуктов. Сообщалось о пустых полках в супермаркетах и других городов.

Министр аграрной политики Тарас Высоцкий заявил, что из-за атак российских оккупантов по складам сетей были потеряны большие объемы продовольственной продукции. Однако украинцы не останутся без продуктов питания, заверил он.

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