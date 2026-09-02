Стоимость голубики упала до минимума, а малина дорожает: какие цены на ягоды в этом сезоне

Украина располагает самыми обширными площадями выращивания голубики в Восточной Европе.

Несмотря на потери урожая голубики из-за весенних заморозков, в разгар сбора цена на ягоду упала до сезонного минимума. Оптовые цены с фермерских хозяйств составляли около 100 грн/кг, тогда как в розницу голубика продавалась в пределах 135–240 грн/кг, сообщают аналитики ассоциации "Ягодничество Украины".

Украина имеет самые большие площади голубики в Восточной Европе – около 6 000 га. В то же время урожайность ягоды втрое ниже среднемировой. Аналитики напоминают, что сезон украинской голубики длится ориентировочно до конца августа.

А вот малина в августе ощутимо подорожала: в перерыве между летним и осенним (ремонтантным) урожаями розничная цена поднялась до 230–270 грн/кг.

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По итогам экспортного сезона 2025/26 Украина стала мировым лидером по нетто-экспорту (экспорт минус импорт) замороженной малины с рекордным показателем 250,8 млн евро (+65% по сравнению с предыдущим годом). Из-за провала в Сербии, где ожидается самый низкий урожай за 30 лет, и морозов в Польше, у Украины есть шанс возглавить рынок по общему экспорту малины в сезоне 2026/27, который завершится в конце мая.

Цены на ягоды и фрукты в Украине – последние новости

Оптовые цены на сливы снизились за прошедшую неделю на четверть, и фрукт уже стоит значительно дешевле, чем в прошлом сезоне. Фермеры не исключают, что перепроизводство фрукта может заставить их еще больше снизить цены на сливу.

Во второй половине августа стоимость голубики на продуктовых ярмарках в Киеве колебалась в пределах 150–220 гривень за килограмм. В то же время средняя стоимость голубики на Столичном рынке (мелкая оптовая торговля) составляла 240 грн/кг с разбросом цен от 190 до 300 грн/кг.

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