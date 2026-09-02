Некоторые страны ЕС могут дать Украине больше ПВО: Вадефуль назвал это решающим

Война в Украине в настоящее время приближается к решающей стадии, предположил немецкий миистр.

Некоторые члены Евросоюза располагают резервами для усиления противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом заявил на неформальной встрече министров иностранных дел стран ЕС глава Министерства иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает Радио Свобода.

По его словам, в ЕС должны проанализировать, какую конкретную военную поддержку могут оказать Украине, особенно в сфере противовоздушной обороны.

"У некоторых государств-членов все еще есть резервы, о которых нам теперь нужно поговорить между собой, чтобы эти ужасные атаки с использованием баллистических ракет и дронов не могли достигать своей цели", – подчеркнул Вадефуль.

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Он также высказал предположение, что война в Украине сейчас приближается к решающей стадии. Поэтому, по его мнению, партнеры сейчас должны быть сплоченными.

"Россия должна осознать, что её путь – поиск военных решений, попытки силой, в частности гибридными средствами, реализовать свои претензии – потерпел неудачу", – подчеркнул министр.

Ракеты-перехватчики от ЕС – последние новости

Как сообщал УНИАН, накануне верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны-члены передать Украине ракеты-перехватчики, срок хранения которых вскоре истекает.

Она также подчеркнула, что июль и август стали самыми смертоносными месяцами для гражданского населения в Украине.

Каллас подчеркнула, что Россия действительно усиливает давление, чтобы нанести как можно больше вреда народу Украины и сломить его.

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