Ни Samsung, ни iPhone: этот смартфон признали лучшим в мире

Ассоциация экспертов по обработке изображений и звука (EISA) объявила победителей престижной премии сезона 2026–2027 годов. Главную награду среди смартфонов получил Xiaomi 17T Pro, который эксперты отметили за сочетание мощного оборудования, качественного дисплея, камер и длительного времени автономной работы.
EISA объединяет специализированные технологические и потребительские издания из разных стран. Ее эксперты в течение года тестируют различные устройства, после чего члены ассоциации совместно голосуют за лучшие продукты в своих категориях.
В этом году абсолютным победителем в категории смартфонов стал Xiaomi 17T Pro. Особое внимание эксперты уделили его системе камер, экрану, аппаратной части и автономности.
Отдельную награду получил складной смартфон Honor Magic V6. Его признали лучшим устройством в категории складных смартфонов. Среди главных преимуществ модели EISA назвала аккумулятор, защиту от воды и пыли, дисплеи и производительность.
Еще одна награда досталась Oppo Find X9 Ultra – смартфон отметили за возможности в мобильной фотографии. Эксперты EISA особо выделили инновационную систему камер, которая, по их мнению, способна стать альтернативой специализированным камерам с мощным зумом.
Целых две награды получила компания Samsung
Galaxy S26 Ultra стал лучшим смартфоном с искусственным интеллектом. Эксперты отметили функции Now Brief, Now Nudge и Photo Assistant, которая позволяет редактировать изображения с помощью голосовых и текстовых команд.
Также внимание привлекли функции конфиденциальности и системы безопасности, использующие машинное обучение.
Вторую награду Samsung получила за наушники Galaxy Buds4 Pro. EISA отметила их усовершенствованное активное шумоподавление, которое адаптируется к окружающей среде, а также систему на основе искусственного интеллекта, которая постоянно анализирует условия вокруг пользователя и автоматически изменяет настройки.
Отдельно эксперты похвалили функцию, позволяющую мгновенно пропускать звук сирен сквозь шумоподавление. Также наушники получили высокие оценки за качество передачи голоса во время телефонных разговоров.