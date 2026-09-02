Убытки Украины к концу года превысят $10 миллиардов: министр предупредил о рисках

Более 30 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции могут остаться невывезенными.

В случае продолжения блокады украинских черноморских портов до конца года финансовые потери аграриев превысят 10 миллиардов долларов, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Если ситуация с морским экспортом не изменится, в течение года более 30 млн тонн украинской сельскохозяйственной продукции могут остаться невывезенными, а финансовые потери превысят 10 млрд долларов. Это напрямую влияет на доходы агропроизводителей и их возможность продолжать производственный цикл", – предупредил Высоцкий.

Атаки российских оккупантов на гражданское судоходство привели к фактическому прекращению экспорта сельскохозяйственной продукции через порты Большой Одессы. По данным министра, в августе Украина смогла экспортировать лишь около трети потенциального объема сельскохозяйственной продукции.

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Среди альтернативных маршрутов для украинского зерна – железная дорога, Дунай и "Пути солидарности". Однако их пропускной способности недостаточно для полной компенсации морских перевозок. Альтернативные маршруты позволяют лишь частично поддерживать экспорт, отмечает Высоцкий.

"Сейчас важно одновременно расширять альтернативную логистику, обеспечивать возможности для хранения урожая и поддерживать ликвидность хозяйств", – подытожил министр.

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Министр аграрной политики Тарас Высоцкий ранее сообщил, что из-за блокады черноморских портов украинские фермеры сейчас находятся в худшем положении, чем в начале полномасштабного вторжения.

31 августа Турция заявила, что подготовила план безопасной перевозки зерна по Черному морю и поддерживает по этому поводу контакты как с Россией, так и с Украиной. Там надеются на достижение еще одного соглашения, подобного Черноморскому зерновому коридору.

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