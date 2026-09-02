Эрдоган и Путин на 90-минутной встрече обсуждали Украину, - Turkiye Today

Политики обсудили две темы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский диктатор Владимир Путин провели закрытые переговоры в кулуарах саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Они обсудили ситуацию в Черном море и возможность проведения в Турции переговоров о прекращении войны в Украине, пишет Turkiye Today. Отмечается, что на 90-минутной встрече также присутствовали министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын.

Издание сообщило, что, по словам советника Кремля по вопросам внешней политики Юрия Ушакова, главной темой переговоров была ситуация в Чёрном море. А пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что стороны также обсудили возможность проведения в Турции переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

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Песков добавил, что Анкара неоднократно выдвигала предложение принять такие переговоры на различных уровнях, отметив: "Да, турецкая сторона продолжает предлагать это на различных уровнях".

Переговоры по Украине

Турция на протяжении полномасштабной войны пыталась играть роль посредника между Украиной и Россией. Анкара неоднократно предлагала проводить переговоры в Стамбуле и заявляла о готовности содействовать достижению мира.

В июне 2026 года министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предложил Украине и России продолжить переговоры о прекращении войны. Возможность нового раунда предварительно обсуждалась с обеими сторонами.

В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает мирные усилия и считает необходимым побудить Россию к миру. Он также подтвердил готовность Турции поддерживать Украину и играть активную роль в дипломатическом процессе.

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