В 'ПриватБанке' подешевел евро: актуальный курс валют на 2 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,64 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 2 сентября, остался на прежнем уровне и составляет 44,70 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня снизился на 5 копеек и составляет 51,95 гривни за евро.

В то же время продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,10 гривни, а евро – по курсу 50,95 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" в среду подешевел на 20 копеек и составляет 44,64 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня не изменился – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 2 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,46 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 51,54 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 10 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня вырос на 3 копейки и составляет 44,85 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,29 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 3 копейки и составляет 52,00 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,36 гривни за евро.

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