Инцидент с дронами в Лейпциге: в Венгрии сделали важное заявление

Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать её в противодействии гибридным угрозам.

Венгрия выразила готовность сотрудничать с Германией в противодействии гибридным угрозам со стороны России, особенно после инцидента с дронами в аэропорту Лейпцига. Об этом заявила министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан в сети Х.

"Венгрия глубоко обеспокоена ростом количества и интенсивности гибридной деятельности России на европейской земле", – заявила она.

Орбан подчеркнула, что недавние инциденты в Германии демонстрируют все более опасную и безрассудную модель поведения, которая представляет серьезную угрозу европейской безопасности и стабильности.

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"Венгрия полностью солидарна с Германией и готова поддержать нашего партнера в противодействии гибридным угрозам. Учитывая эти вызовы, укрепление устойчивости, единства и коллективной готовности Европейского Союза и НАТО важно как никогда", – подчеркнула министр.

Инцидент с дроном в Лейпциге – что известно

Как сообщал УНИАН, инцидент произошел 4 августа. В аэропорту немецкого Лейпцига ударный беспилотник целенаправленно врезался в украинский грузовой самолет, но не взорвался.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что немецкое правительство считает Россию ответственной за случившееся, несмотря на то, что расследование продолжается. Дело в том, что специалисты обнаружили в беспилотниках, атаковавших объект, признаки, характерные для российских гибридных операций.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что российское руководство "относится к Германии с открытой враждебностью".

По его словам, попытка атаки в Лейпциге стала сознательным шагом Москвы, направленным на ухудшение и без того напряженных отношений между двумя странами.

Ранее американская разведка высказала мнение, что за появлением взрывоопасного БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле в Германии, вероятно, стоит российское правительство.

В то же время российский диктатор Владимир Путин связал атаку беспилотников со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпцига с внутренним политическим кризисом в Германии.

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