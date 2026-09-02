Стало известно, сколько ракет к Patriot Украина может купить за кредит ЕС в €2 млрд

Если взять цены, действующие в странах ЕС, то речь идет о примерно 315 единицах.

Украина обратилась в Европейскую комиссию с просьбой выделить 2 миллиарда евро из кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро на приобретение ракет-перехватчиков Patriot. Об этом "Суспильному" стало известно из собственных источников.

Также Украина предоставила перечень вооружения, на которое планируется потратить основную часть из 6 миллиардов евро, оставшихся в оборонной части кредита.

В то же время портал Defense Express проанализировал, что ориентировочная цена антибаллистических ракет PAC-3 MSE составляет 4–5 млн долларов. Но эта цена для армии США. В то же время для европейских партнеров экспортная стоимость PAC-3 MSE может быть выше. В частности, показательным является заказ, сделанный Германией в конце 2024 года, когда 120 PAC-3 MSE были оценены в 763,5 млн евро, то есть по 6,36 млн евро (или 6,61 млн долларов по тогдашнему курсу) за одну ракету.

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Таким образом, как пишут аналитики, 2 млрд евро (около 2,32 млрд долларов) может хватить примерно на 460–580 ракет PAC-3 MSE, если Вашингтон даст согласие на их продажу по цене, как для собственного министерства обороны.

Если будут использованы цены, как для стран ЕС, то речь идет о примерно 315 единицах.

"В то же время ключевым для Украины является не столько цена, сколько возможность получить эти ракеты, ведь даже 315 единиц – это примерно половина годового производства ракет PAC-3 MSE", – отмечают эксперты.

Ракеты для Patriot для Украины – последние новости

Как сообщал УНИАН, Украине требуются ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot. Для решения этой проблемы необходимо направить средства Европейского Союза на закупку оружия американского производства, а также побудить Испанию и Грецию, располагающие крупнейшими в Европе запасами необходимых ракет-перехватчиков, передать их Украине.

Еще одна проблема заключается в том, что Испания и Греция располагают арсеналами ракет PAC-2 для Patriot, которые хуже справляются с перехватом баллистических ракет, чем новейшие PAC-3 MSE. Однако в агентстве считают, что получение этих ракет Украиной может стать лучшим решением для страны.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас призвала страны-члены передать Украине необходимые ракеты-перехватчики, срок хранения которых вскоре истекает.

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