Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ: кто им стал

Глава государства освободил от этой должности Геннадия Шаповалова.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Святослава Заица новым командующим Сухопутными войсками. Соответствующий указ № 853/2026 от 2 сентября опубликован на сайте Офиса президента.

"Назначить Заица Святослава Анатольевича командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в документе.

Предыдущим указом глава государства освободил от этой должности Геннадия Шаповалова.

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Новый командующий: что о нем известно

Заиц - бригадный генерал, выходец из Десантно-штурмовых войск. В 2014 году находился на учениях в Крыму, когда на полуостров вторглись российские оккупанты. В частности, он командовал разведывательной ротой 25-й воздушно-десантной бригады, вывел подразделение на материковую часть Украины и в дальнейшем служил в ДШВ.

Был начальником штаба - заместителем командира 8-го корпуса ДШВ Вооружённых сил Украины. В апреле 2026 года Заиц возглавил 20-й армейский корпус.

Смена командующего Сухопутными войсками: что нужно знать

Как сообщал УНИАН, Шаповалов был назначен в июне 2025 года. До него эту должность занимал Михаил Драпатый. После того, как 1 июня россияне нанесли ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины, в результате чего погибли 12 человек и более 60 получили ранения, Драпатый подал в отставку.

Он сослался на то, что не справился со своими обязанностями и "не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов", следствием чего и стала гибель людей.

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