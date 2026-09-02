'Заслуживают прямого удара': Медведев взорвался угрозами в адрес Германии

Медведев заявил о возможности нанесения ударов по немецким оборонным предприятиям и намекнул на опасность для западных политиков, которые ездят в Киев.

В России в очередной раз прибегли к прямым угрозам в адрес Германии и других западных государств. Поводом стало заявление Берлина о причастности России к атаке на аэропорт Лейпцига.

Скандальный заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя это заявление, заявил, что Германия якобы проводит "русофобский" курс, а упомянутую атаку назвал "выдуманной диверсией".

Медведев заявил, что, по его мнению, Россия могла бы нанести удары по немецким предприятиям, производящим военную технику для Украины.

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"Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне возможно, и по некоторым другим местам в Берлине", – написал он.

Отдельно Медведев отреагировал на заявления о возможных атаках на гражданскую авиацию в российском воздушном пространстве. Он назвал это якобы "заявкой режима Бандеры на государственный терроризм" и заявил, что Россия якобы будет отвечать на такие действия "встречным возмездием".

В то же время он обвинил западных лидеров в том, что они якобы являются "спонсорами террора". Особенно Медведев выделил европейских политиков, которые регулярно приезжают в Киев.

Завершил свое заявление российский чиновник намеком на возможные риски для таких поездок:

"А они часто ездят в Киев на поезде".

Атака дрона на аэропорт в Лейпциге

Напомним, Германия уверена, что Россия несет ответственность за атаку дронов на аэропорт Лейпцига. В связи с этим российское консульство в Бонне будет закрыто до 18 сентября, а Берлин инициирует в Евросоюзе расширение санкций против РФ.

В ответ российский диктатор Владимир Путин связал атаку беспилотников со взрывчаткой в районе аэропорта Лейпцига с внутренним политическим кризисом в Германии. По словам диктатора, канцлер Германии Фридрих Мерц не пользуется доверием своих граждан.

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