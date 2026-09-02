Поляки не хотят делиться с Украиной ракетами для Patriot, – опрос

Позиции избирателей разных партий существенно различаются.

Большинство граждан Польши не поддерживает передачу Украине ракет-перехватчиков для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, которые находятся на вооружении польской армии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS во второй половине июля по заказу Radio ZET.

Согласно результатам исследования, лишь 21,6% опрошенных поляков положительно относятся к передаче Украине ракет для систем Patriot. При этом 7,2% респондентов однозначно поддерживают такое решение, а ещё 14,4% ответили, что "скорее за".

В то же время почти две трети поляков – 64,4% – выступают против передачи ракет Украине. Среди них 46,8% категорически не поддерживают такую инициативу, тогда как 17,6% выбрали вариант "скорее нет". Еще 14% участников опроса не смогли определиться со своей позицией.

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Отношение к возможной поставке ракет Patriot Украине заметно зависит от политических предпочтений поляков, говорится в публикации. Больше всего противников такого решения среди избирателей оппозиционных политических сил – "Права и справедливости", "Конфедерации", "Конфедерации Польской Короны" и партии "Вместе". В этой группе 82% респондентов не поддерживают передачу ракет Украине. За такой шаг выступают лишь 10% опрошенных.

Зато среди сторонников правящего лагеря ситуация противоположная. Почти половина – 49% – поддерживает передачу Украине ракет для Patriot. Против выступают 35% представителей этой группы, а остальные не определились с ответом.

Сколько ракет Patriot имеет Польша

По информации Radio ZET, польские Вооружённые силы, вероятно, имеют в своём распоряжении около 208 ракет для систем Patriot.

Опрос IBRiS по заказу Radio ZET проводился 21–22 июля 2026 года методом стандартизированных телефонных интервью CATI. В исследовании приняли участие 1067 респондентов.

Производство перехватчиков для Patriot – главные новости

Напомним, ранее заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский заявил, что Польша располагает производственными мощностями и готова начать производство на своей территории ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot в сотрудничестве с Украиной. Чиновник сказал, что Польша является одной из стран, заявивших о способности и готовности производить PAC-3, и рассматривает производство средств поражения PAC-3 в Европе как важный шаг, укрепляющий европейскую безопасность.

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