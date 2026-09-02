'Новая почта' вышла на рынок Канады: сколько стоит доставка

Канада стала 18-й страной, в которой начала работу "Новая почта".

Компания "Новая почта" вышла на рынок Канады. Теперь клиенты могут быстро отправлять и получать документы и посылки весом до 30 кг, сообщает пресс-служба почтового оператора.

"Это уже 18-я страна, в которой представлена международная сеть Nova Post. Отныне клиенты могут быстро отправлять и получать документы и посылки весом до 30 кг между Украиной и Канадой, а украинский бизнес – проще выходить на канадский рынок и расширять географию экспорта", – говорится в сообщении.

Клиенты могут оформить международную отправку из Канады онлайн через сайт или мобильное приложение Nova Post и сдать посылку в ближайший из 1100 партнерских пунктов UPS Store или курьеру. Срок доставки между Канадой и Украиной – от 5 дней.

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Стоимость доставки из Канады в Украину составляет:

документы и посылки до 1 кг – 37 канадских долларов (около 1182 грн);

посылки до 2 кг – 47 канадских долларов (около 1501 грн);

посылки до 10 кг – 99 канадских долларов (3163 грн);

посылки до 30 кг – 215 канадских долларов (6868 грн).

Отмечается, что одним из ключевых преимуществ нового направления является возможность отправлять товары из Украины в Канаду без уплаты ввозной пошлины. Это стало возможным благодаря Соглашению о свободной торговле между Канадой и Украиной (CUFTA).

Для большинства отправлений уплачивается только налог с продаж (HST), который отправитель может оплатить при оформлении доставки, а для посылок стоимостью до 20 канадских долларов (625 грн) налогообложение не применяется вообще.

"Новая почта" в мире – главные новости

В июне Nova Post открыла в Молдове крупнейший в стране хаб площадью 3 800 кв. м недалеко от Кишинева, где могут обрабатывать до 10 тысяч посылок в час.

В мае "Новая почта" запустила собственную курьерскую доставку в пяти регионах Чехии, которая будет работать без выходных. Клиенты могут вызвать курьера для отправки или получения посылки в пределах города в течение 1–2 часов или выбрать удобное для себя время доставки.

В феврале стало известно, что "Новая почта" начала сотрудничество с американской компанией United Parcel Service (UPS), занимающейся экспресс-доставкой и логистикой, для доставки отправлений из США в Украину.

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