Поезда 'Укрзализныци' массово задерживаются: какие рейсы отстают больше всего

В УЗ опровергли информацию об ударе по железнодорожной инфраструктуре в центре Киева.

Сегодня, 2 сентября, фиксируется значительная задержка ряда поездов "Укрзализныци". Больше всего опаздывают рейсы, следующие из Харькова, Днепра и Запорожья на запад Украины, сообщает железнодорожная компания.

Больше всего задерживается поезд №103/104 Лозовая – Львов с отставанием от графика более чем на 10 часов.

Также значительные задержки имеют:

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№1/2 Харьков – Рахов – более 7 часов;

№31/32 Запорожье – Перемышль – почти 7 часов;

№3/4 Днепр – Ужгород – почти 7 часов;

№21/22 Харьков – Львов – более 5 часов;

№53/54 Днепр – Одесса – более 5 часов;

№7/8 Харьков – Одесса – почти 5 часов;

№5/6 Запорожье – Ивано-Франковск – более 4 часов;

№85/86 Днепр – Львов – более 4 часов.

Еще несколько рейсов задерживаются примерно на 3–4 часа, в частности № 201/202 Николаев – Херсон, №37/38 Запорожье – Киев, №285/286 Днепр – Львов и №41/42 Днепр – Трускавец.

В то же время у части поездов задержки значительно меньше – от нескольких десятков минут до 2 часов. В УЗ отмечают, что информация о задержках обновляется автоматически, поэтому время прибытия поездов может меняться.

В пресс-службе компании также опровергли сообщения о якобы попадании в железнодорожную инфраструктуру в центре Киева.

Задержки поездов в Украине – последние новости

28 августа десятки поездов УЗ следовали с задержками из-за боевых действий. Также 27 августа из-за боевых действий в Украине задерживались десятки поездов дальнего следования. Самая сложная ситуация тогда сложилась с поездом №775/776 Сумы – Киев. Его задержка составила 17 часов 15 минут.

22 августа россияне нанесли баллистический удар по одному из железнодорожных предприятий в Дарницком районе Киева. В результате вражеского удара погиб сотрудник "Укрзализныци".

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