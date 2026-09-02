Друзья Путина наконец-то говорят ему, чтобы он убирался из Украины, – The Independent

Премьер-министр Индии, которая на протяжении многих лет закупала российскую нефть, неожиданно публично призвал Кремль прекратить войну – и это может стать тревожным сигналом для Путина.

Позиция ближайших международных партнеров Владимира Путина в отношении войны против Украины постепенно меняется. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который много лет поддерживал тесные отношения с Москвой, на этот раз публично призвал российского президента прекратить боевые действия.

Как пишет британское издание The Independent, слова Моди стали своеобразным сигналом для Путина о том, что даже государства, остающиеся его партнерами, все больше заинтересованы в том, чтобы война закончилась.

"Каждый день, пока продолжается война, человечество фактически отбрасывается на шаг назад, тогда как каждый шаг к миру дает всему человечеству реальную надежду на мир. Нам нужно перейти от бесконечной войны к прекращению войны, к прекращению военных действий", – заявил Моди.

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При этом Индия на протяжении всего полномасштабного вторжения избегала прямой критики Кремля. Напротив, Нью-Дели значительно увеличил закупки российской нефти, что стало одним из важных источников доходов для Москвы.

По оценкам, в 2022–2025 годах Россия продала Индии сырой нефти примерно на 172 млрд долларов. Для сравнения: в 2021 году этот показатель составлял всего около 2,3 млрд долларов.

Индия при этом получила собственную экономическую выгоду: ее нефтеперерабатывающие предприятия закупали российскую нефть со значительной скидкой, перерабатывали ее и экспортировали нефтепродукты на мировые рынки.

Резкий разворот Индии

Поэтому резкое публичное заявление Моди может свидетельствовать не об изменении его отношения к Украине, а прежде всего о желании Нью-Дели не допустить дальнейшего обострения ситуации.

По словам обозревателя Сэма Кили, Россия все больше сталкивается с последствиями затяжной войны. Значительная часть ее экономики работает на военные нужды, при этом российская армия несет большие потери, а украинские удары по топливной инфраструктуре создают дополнительное давление на экономику страны.

На этом фоне Путин продолжает угрожать странам Запада, однако его агрессивная риторика может свидетельствовать не только о силе, но и о попытке скрыть проблемы, накапливающиеся внутри России.

Отдельно издание обращает внимание на изменение поведения других партнеров Москвы. К неформальному кругу государственных лидеров, поддерживавших тесные отношения между собой, он относит Путина, Моди, Си Цзиньпина и Дональда Трампа.

Однако теперь между ними становятся все более заметными противоречия. Для Моди продолжение войны означает сохранение экономических связей с Россией, но в то же время создает риски для Индии. Для Трампа затяжная война также становится политической проблемой в преддверии выборов в Конгресс.

Именно поэтому, по мнению Кили, международные партнеры Путина могут быть заинтересованы в том, чтобы он завершил войну, пока ситуация не вышла из-под контроля.

Моди призвал Путина прекратить войну: что говорят эксперты

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Индии, экономика которой в значительной степени зависит от поставляемой по сниженным ценам нефти из Москвы, уже несколько раз обращался к Путину с подобными призывами с момента начала им полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Редактор по цифровым вопросам BBC в Индии, Дели Викас Пандей, выразил мнение, что заявления Моди о прекращении войны в Украине не являются неожиданными и не свидетельствуют о каких-либо тактических изменениях во внешней политике Индии.

Западные страны настойчиво давили на Моди, чтобы он занял четкую позицию по поводу войны. Однако Дели в основном придерживалось нейтралитета, призывая вместо этого к диалогу для прекращения войны.

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